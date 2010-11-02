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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7237723872397240

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 982
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
203
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
164
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
157
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
269
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
189
Всього голосів : 982
Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 21:38

  Seva написав:Flamingo резиденство есть, гражданства нет. Пока.
Может тогда логичнее использовать продукты той страны, резидентом которой вы есть?

я в Беларусь, во-первых, не ездок, а во-вторых, там кредиток в привычном понимании нет. Совсем.

Ну из того что есть - большие лимиты наливал Моня. Но система кэшбека у них испортилась, поэтому использовать её можно лишь выборочно. Но с налом у них почти везде комиссии.
Также есть а-банк. При белых доходах лимит тоже давали. Кэшбек они только развивают, но тоже стали портиться. Правда их карты не для заграниц. И по налу снятие платное.
Когда-то давно для подстраховки по снятию нала за рубежом я брал карту кредит-Днепра. Кредитки тоже у них были. И лимит наливали. Правда я не с ними уже два года, поскольку в основном я там был из-за валютных депо - как ставки стали не интересными ушёл. Но сходите на их ветку - поспрашивайте может что интересное у них есть.
А так чтобы в одном месте и лимит, и нал за границей да и ещё кэшбек программа 3% на все - с таким особого изобилия не наблюдается :). Ну и как перечисленные банки поступят с резидентом без гражданства предположить сложно. То что Алла расщедрилась никак не значит, что кто-то поступит аналогично.
Зы. Буквально в апреле с одним белорусом оказался в недельной поездке по Индии так он очень нахваливал какие-то свои в смысле белорусские карты. Не знаю как там по кредиту, но по кешбеку по его словам там все очень не плохо. И юзает он их по его словам по всей ЮВА.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 21:56

Flamingo
а чем тревел то не интересен? всегда передвигаетесь чисто на личном транспорте?
2,4% чистыми не плохо так.
как раз тревел сейчас намного интереснее чам раньше были мили у мау.
теперь свобода выбора средства перемещения.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 22:18

  Seva написав:я в Беларусь, во-первых, не ездок, а во-вторых, там кредиток в привычном понимании нет. Совсем.

А можно в двух словах расшифровать - для общего развития? :roll:
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 22:21

Vorlon нет кредиток с грейсом, а те, что есть - либо потолок лимита 500 баксов, либо грейс - пять дней, либо и то, и другое. Бери и ни в чем себе не отказывай. Кредитка в общем случае подразумевает проценты с первого же дня, обычный кредит, только на пластике. Там и банков-то человеческих нет, Райф (Приор), Идея и Альфа, и все. Остальное - либо (полу)государственное нечто, либо нонейм нечто в стиле "вас много, я одна" :mrgreen:

Плохо, короче, там все с банковскими услугами.
Seva
 
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  #<1 ... 7237723872397240
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