Seva написав:Flamingo резиденство есть, гражданства нет. Пока.
Может тогда логичнее использовать продукты той страны, резидентом которой вы есть?
я в Беларусь, во-первых, не ездок, а во-вторых, там кредиток в привычном понимании нет. Совсем.
Ну из того что есть - большие лимиты наливал Моня. Но система кэшбека у них испортилась, поэтому использовать её можно лишь выборочно. Но с налом у них почти везде комиссии. Также есть а-банк. При белых доходах лимит тоже давали. Кэшбек они только развивают, но тоже стали портиться. Правда их карты не для заграниц. И по налу снятие платное. Когда-то давно для подстраховки по снятию нала за рубежом я брал карту кредит-Днепра. Кредитки тоже у них были. И лимит наливали. Правда я не с ними уже два года, поскольку в основном я там был из-за валютных депо - как ставки стали не интересными ушёл. Но сходите на их ветку - поспрашивайте может что интересное у них есть. А так чтобы в одном месте и лимит, и нал за границей да и ещё кэшбек программа 3% на все - с таким особого изобилия не наблюдается . Ну и как перечисленные банки поступят с резидентом без гражданства предположить сложно. То что Алла расщедрилась никак не значит, что кто-то поступит аналогично. Зы. Буквально в апреле с одним белорусом оказался в недельной поездке по Индии так он очень нахваливал какие-то свои в смысле белорусские карты. Не знаю как там по кредиту, но по кешбеку по его словам там все очень не плохо. И юзает он их по его словам по всей ЮВА.
Flamingo а чем тревел то не интересен? всегда передвигаетесь чисто на личном транспорте? 2,4% чистыми не плохо так. как раз тревел сейчас намного интереснее чам раньше были мили у мау. теперь свобода выбора средства перемещения.
Vorlon нет кредиток с грейсом, а те, что есть - либо потолок лимита 500 баксов, либо грейс - пять дней, либо и то, и другое. Бери и ни в чем себе не отказывай. Кредитка в общем случае подразумевает проценты с первого же дня, обычный кредит, только на пластике. Там и банков-то человеческих нет, Райф (Приор), Идея и Альфа, и все. Остальное - либо (полу)государственное нечто, либо нонейм нечто в стиле "вас много, я одна"
Seva написав:Vorlon нет кредиток с грейсом, а те, что есть - либо потолок лимита 500 баксов, либо грейс - пять дней, либо и то, и другое. Бери и ни в чем себе не отказывай. Кредитка в общем случае подразумевает проценты с первого же дня, обычный кредит, только на пластике. Там и банков-то человеческих нет, Райф (Приор), Идея и Альфа, и все. Остальное - либо (полу)государственное нечто, либо нонейм нечто в стиле "вас много, я одна"
Плохо, короче, там все с банковскими услугами.
Как то давно проскакивала инфа, что у белорусской идеи кешбек повыше, чем в украинской, правда не помню, речь шла о кредитках или дебетках
mephala написав:Flamingo а чем тревел то не интересен? всегда передвигаетесь чисто на личном транспорте? 2,4% чистыми не плохо так. как раз тревел сейчас намного интереснее чам раньше были мили у мау. теперь свобода выбора средства перемещения.
Ну я и милями от МАУ не особо то пользовался, предпочитая летать Туркишами, Катарцами или Эмирейтс. А по Трэвелу меня напрягает именно невозможность заплатить за что-то ещё кроме транспорта, гостиниц и т.п. потому за все эти вещи я плачу как правило под какие-то акции, скидки и прочие плюшки, когда платить надо быстро и желательно таки в СКВ, купленной заранее и подешевле (это чтобы не терять на курсе), плюс получая на все это дело кэшбек если не деньгами, то хотя бы баллами Эксимбонуса. Ну и наверное можно сказать что меня Сима испортила, потому как на фоне 5%, трэвеловские 2.4% выглядят не так привлекательно. Ну а поскольку благодаря моим оборотам за прошлый год Сима в январе моей жонке поменяла зарплатную Голд на Платину на 3 года всего за 700 грн. я думаю, что скоро с Симы я не соскочу . Разве что Эксимбонус закроют, но думаю до этого не дойдёт.
nijizafu написав:Alfa_Bank, здравствуйте. Можете узнать у разработчиков почему не удаётся залогиниться в приложении при медленном интернете? Есть ли какие-то ограничения на использование приложения альфы заграницей? В Украине все было хорошо, а сейчас не могу войти в приложение, все время получаю ошибку - отсутствует подключение к сети, проверьте сетевое соединение. Интернет не самый быстрый, но с другими банками нет такой проблемы, да и через сайт я могу зайти в аккаунт. Куда смотреть, где искать решение? Может там какие-то протоколы/порты другие используются?
nijizafu, доброе утро. Уточняю. Отпишусь. nijizafu, скорости интернета не хватает для передачи необходимых данных.
Передайте пожелание, чтобы увеличили таймер на ожидание закачки необходимых данных. Скорость никак не должна влиять на работоспособность - такое влияние говорит о не профессиональности разработчиков.
GrafBV написав:Напомните плиз сколько максимум кэшбэка можно натрусить по Эко за месяц?
7.11. Нарахування бонусів за добу обмежено 12 000 бонусами на одну Бонусну картку Покупця.
7.16.2. Накопичувальні бонуси нараховуються на бонусний рахунок додатково один раз на місяць, наступного місяця за тим, в якому здійснено покупки у розмірі 2% від суми розрахунку картою «ЕКО-Максимум» як платіжною у будь-якому торгово-сервісному підприємстві України, але не більше 50 000 бонусів.
Flamingo если вы в состоянии загрузить стабильно симу то да. мне не выгодно ее оформлять. и сейчас можно купить билет у катарца с акциями и скидками а потом баллами компенсировать эту покупку. одно другому не мешает. трэвэл баллы это полный аналог орехов по механике.