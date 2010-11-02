Додано: Нед 23 чер, 2019 21:38

Seva написав: Flamingo резиденство есть, гражданства нет. Пока.

Может тогда логичнее использовать продукты той страны, резидентом которой вы есть?

я в Беларусь, во-первых, не ездок, а во-вторых, там кредиток в привычном понимании нет. Совсем. резиденство есть, гражданства нет. Пока.я в Беларусь, во-первых, не ездок, а во-вторых, там кредиток в привычном понимании нет. Совсем.

Ну из того что есть - большие лимиты наливал Моня. Но система кэшбека у них испортилась, поэтому использовать её можно лишь выборочно. Но с налом у них почти везде комиссии.Также есть а-банк. При белых доходах лимит тоже давали. Кэшбек они только развивают, но тоже стали портиться. Правда их карты не для заграниц. И по налу снятие платное.Когда-то давно для подстраховки по снятию нала за рубежом я брал карту кредит-Днепра. Кредитки тоже у них были. И лимит наливали. Правда я не с ними уже два года, поскольку в основном я там был из-за валютных депо - как ставки стали не интересными ушёл. Но сходите на их ветку - поспрашивайте может что интересное у них есть.А так чтобы в одном месте и лимит, и нал за границей да и ещё кэшбек программа 3% на все - с таким особого изобилия не наблюдается. Ну и как перечисленные банки поступят с резидентом без гражданства предположить сложно. То что Алла расщедрилась никак не значит, что кто-то поступит аналогично.Зы. Буквально в апреле с одним белорусом оказался в недельной поездке по Индии так он очень нахваливал какие-то свои в смысле белорусские карты. Не знаю как там по кредиту, но по кешбеку по его словам там все очень не плохо. И юзает он их по его словам по всей ЮВА.