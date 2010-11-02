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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7239724072417242>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 982
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
203
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
164
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
157
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
269
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
189
Всього голосів : 982
Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 08:51

  ol_zy написав:Передайте пожелание, чтобы увеличили таймер на ожидание закачки необходимых данных. Скорость никак не должна влиять на работоспособность - такое влияние говорит о не профессиональности разработчиков.

ol_zy, добрый день. + :!:
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 09:05

  Stringer написав:
  Seva написав:Vorlon нет кредиток с грейсом, а те, что есть - либо потолок лимита 500 баксов, либо грейс - пять дней, либо и то, и другое. Бери и ни в чем себе не отказывай. Кредитка в общем случае подразумевает проценты с первого же дня, обычный кредит, только на пластике. Там и банков-то человеческих нет, Райф (Приор), Идея и Альфа, и все. Остальное - либо (полу)государственное нечто, либо нонейм нечто в стиле "вас много, я одна" :mrgreen:

Плохо, короче, там все с банковскими услугами.

Как то давно проскакивала инфа, что у белорусской идеи кешбек повыше, чем в украинской, правда не помню, речь шла о кредитках или дебетках

https://www.ideabank.by/private-osoby/b ... sche-card/
За Голос...наш голос
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 09:14

  Seva написав:Alfa_Bank 19 числа по карте *9911 оформил рассрочку на три месяца на 6900 гривен, РД 22го. Рассрочка оформилась. Тем не менее, сегодня пришла СМСка с суммой грейса к оплате, и эти 6900 там тоже есть. КЦ рассказывает мне, что "рассрочка оформилась позже, чем рассчиталась сумма грейса, поэтому теперь у вас будут собственные средства на карте, после того, как вы ее внесете, а уменьшить сумму грейса никак, ну совсем никак нельзя".

Меня такой ответ не устраивает. Мне не нужны "собственные средства" на кредитке, я их даже снять или вывести без конской комиссии не смогу, за их использование не начисляются баллы и за них нельзя купить валюту. Я работал в Альфе в ГО в IT и точно знаю, что когда Альфа-Банку нужно, Альфа-Банк может все, вплоть до откатывания проводок на продуктиве Б2, и рассказать мне про "нет технической возможности" не получится.

Обращение заставил составить, рассчитываю на ваше содействие.

Seva, добрый день. Взяла в работу, проверю и отпишусь.
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 09:26

  mihasik написав:Почему ни на одну покупку из-за бугра,уже проведенную, не приходят смс о рассрочке?

mihasik, добрый день. Уточните, какая именно покупка вас интересует. Вижу, что смс о рассрочке отправляются (последняя была 18.06, после списания покупки от 16.06).
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 09:30

А что уже банк с "ключевыми клиентами не работает". Или все через электронную очередь?
Почему меня отказались обслужить в Киевском отделении #24. Тем более, что в электронной очереди так же не сомог зарегистрироваться нет такого пункта меню, как моя операция.
Как можно записаться теперь на обслуживание в отделение, что бы не быть в несуществующих очередях вечно?
ТАС краде гроші штучно списуючи операції у технічний овердрафт замість дозволеного овердрафту (кредитної лінії). Шахрайство працівників банку, а гроші викрадають з рахунку клієнтів.
BBC
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 09:45

  Искатель написав:В общем, и у меня создалась ситуация, когда, очевидно, выгоднее заплатить 60 грн РКО вместо того, чтобы гасить задолженность в ноль.
Но стали грызть сомнения, поэтому решил попросить помощи клуба.
Суть вопроса вот в чем.
Кредитка "Максимум World" (не ЭКО)
24.05.19 была очень крупная покупка, которую через 3 дня перевел в рассрочку.
01.06.19 была еще одна крупная покупка, которую также через 3 дня перевел в рассрочку (в смысле, заявку подал сразу же, а перевелось в течение 3х дней).
РД - 7го числа, т.е. 7.06. обе эти суммы были на рассрочках.

Следующий РД - 07.07.
Мне выгодно заплатить 60 грн, чтобы эти деньги еще полежали... скажем, в очень хорошем банке под очень неплохой процент. Но смущают именно эти две суммы рассрочек.
Я их просто отменил, т.е. сейчас "Рассрочки" - ноль, "загальний баланс" - с их учетом, естественно.

С учетом того, что новый льготный период - 62 дня, а операции были проведены по счету соответственно 27.05.19 (первая) и 04.06.19 (вторая), не получится ли так, что по данным покупкам до 07.08. уже будет больше 62х дней и, как результат, они выпадут из ЛП?
Возможно, коряво объяснил, но думаю, что те, кто в теме, поймут.
Т.е. не накажу ли я сам себя в этом случае?

Большое спасибо всем ответившим!

Искатель, добрый день. Суммы из ЛП не выпадут, т.к. операция гашения рассрочки будет проведена в новом расчетном периоде.
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 09:45

"Комфорт" в отпуске

Как и обещал, отчет об использовании долларового "Комфорта" за границей.

В первую очередь, спасибо всем, кто вовремя предупредил об учреждении заградительных курсов для гривневых карт. Кредитки Альфы в этот раз остались дома, и не участвовали в тестировании.

А вот по долларовой дебетке все очень даже замечательно. Комиссия за конверт (1%) в выписке не видна, она прячется в курс. Но, в отличие от Визы в старших пакетах, действительно не превышает 1%. Что делает карту годной для снятия лир в банкоматах. В обменках прием куда хуже, чем МС-1%. Карта подходит и для расплаты в ореховых категориях, например 3% грязными за общепит в этом месяце.

Для сравнения, карты других банков. Моня, Приват - отличные курсы, но банкомат 2% комиссия - Альфа победила. По покупкам кредитной гривней: Моня гастрономы, Приват - остальное за ревардс. Курсы честные. По шмоткам неожиданно хорошо показала себя Пудра. ТАС накидывает 3% конверта, но за вычетом 5% потом, курс выходит даже лучше, чем у Мони/Привата.
wig
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 09:50

  NO PASARAN написав:Мне стыдно за такую НИКАКАШНУЮ "поддержку".Особенно за "специалиста Серж и иже с ним".про кодовое слово к Депозиту Вы слышали???Я нет.А вы?А они знают.

NO PASARAN, добрый день. Про кодовое слово к депозиту слышала. Если я правильно поняла ситуацию, то кодовое слово у вас запросили для идентификации по депозиту. Оно заменяется другими параметрами, если вы его не называете. Давайте разберемся. Напишите мне в ЛС, пожалуйста, ваш ИНН и детали ситуации. Проверю действия КЦ.
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 09:51

Re: Альфа-Банк

підкажіть, якщо взяти Максимум і не користуватися - щось платити потрібно щомісяця?
і який період неактивності?
Basilio2020
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 09:52

  Alfa_Bank написав:Vorlon, доброе утро. Комиссия вводится по всем дебетным/зарплатным картам, оформленным в гривне

На валютные, хоть, не вводятся? Ваши банкоматы ее не лопают.
И, дайте пожалуйста, ссылку на тарифы по мгновенной карте, которая оформляется в мобильном МАБе при обмене валюты. Если потом получить пластик, и платить им, орехи будут?
wig
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