Искатель написав:

В общем, и у меня создалась ситуация, когда, очевидно, выгоднее заплатить 60 грн РКО вместо того, чтобы гасить задолженность в ноль.Но стали грызть сомнения, поэтому решил попросить помощи клуба.Суть вопроса вот в чем.Кредитка "Максимум World" (не ЭКО)24.05.19 была очень крупная покупка, которую через 3 дня перевел в рассрочку.01.06.19 была еще одна крупная покупка, которую также через 3 дня перевел в рассрочку (в смысле, заявку подал сразу же, а перевелось в течение 3х дней).РД - 7го числа, т.е. 7.06. обе эти суммы были на рассрочках.Следующий РД - 07.07.Мне выгодно заплатить 60 грн, чтобы эти деньги еще полежали... скажем, в очень хорошем банке под очень неплохой процент. Но смущают именно эти две суммы рассрочек.Я их просто отменил, т.е. сейчас "Рассрочки" - ноль, "загальний баланс" - с их учетом, естественно.С учетом того, что новый льготный период - 62 дня, а операции были проведены по счету соответственно 27.05.19 (первая) и 04.06.19 (вторая), не получится ли так, что по данным покупкам до 07.08. уже будет больше 62х дней и, как результат, они выпадут из ЛП?Возможно, коряво объяснил, но думаю, что те, кто в теме, поймут.Т.е. не накажу ли я сам себя в этом случае?Большое спасибо всем ответившим!