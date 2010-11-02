ol_zy написав:Передайте пожелание, чтобы увеличили таймер на ожидание закачки необходимых данных. Скорость никак не должна влиять на работоспособность - такое влияние говорит о не профессиональности разработчиков.
Seva написав:Vorlon нет кредиток с грейсом, а те, что есть - либо потолок лимита 500 баксов, либо грейс - пять дней, либо и то, и другое. Бери и ни в чем себе не отказывай. Кредитка в общем случае подразумевает проценты с первого же дня, обычный кредит, только на пластике. Там и банков-то человеческих нет, Райф (Приор), Идея и Альфа, и все. Остальное - либо (полу)государственное нечто, либо нонейм нечто в стиле "вас много, я одна"
Плохо, короче, там все с банковскими услугами.
Как то давно проскакивала инфа, что у белорусской идеи кешбек повыше, чем в украинской, правда не помню, речь шла о кредитках или дебетках
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Seva написав:Alfa_Bank 19 числа по карте *9911 оформил рассрочку на три месяца на 6900 гривен, РД 22го. Рассрочка оформилась. Тем не менее, сегодня пришла СМСка с суммой грейса к оплате, и эти 6900 там тоже есть. КЦ рассказывает мне, что "рассрочка оформилась позже, чем рассчиталась сумма грейса, поэтому теперь у вас будут собственные средства на карте, после того, как вы ее внесете, а уменьшить сумму грейса никак, ну совсем никак нельзя".
Меня такой ответ не устраивает. Мне не нужны "собственные средства" на кредитке, я их даже снять или вывести без конской комиссии не смогу, за их использование не начисляются баллы и за них нельзя купить валюту. Я работал в Альфе в ГО в IT и точно знаю, что когда Альфа-Банку нужно, Альфа-Банк может все, вплоть до откатывания проводок на продуктиве Б2, и рассказать мне про "нет технической возможности" не получится.
Обращение заставил составить, рассчитываю на ваше содействие.
Seva, добрый день. Взяла в работу, проверю и отпишусь.
А что уже банк с "ключевыми клиентами не работает". Или все через электронную очередь? Почему меня отказались обслужить в Киевском отделении #24. Тем более, что в электронной очереди так же не сомог зарегистрироваться нет такого пункта меню, как моя операция. Как можно записаться теперь на обслуживание в отделение, что бы не быть в несуществующих очередях вечно?
ТАС краде гроші штучно списуючи операції у технічний овердрафт замість дозволеного овердрафту (кредитної лінії). Шахрайство працівників банку, а гроші викрадають з рахунку клієнтів.
Искатель написав:В общем, и у меня создалась ситуация, когда, очевидно, выгоднее заплатить 60 грн РКО вместо того, чтобы гасить задолженность в ноль. Но стали грызть сомнения, поэтому решил попросить помощи клуба. Суть вопроса вот в чем. Кредитка "Максимум World" (не ЭКО) 24.05.19 была очень крупная покупка, которую через 3 дня перевел в рассрочку. 01.06.19 была еще одна крупная покупка, которую также через 3 дня перевел в рассрочку (в смысле, заявку подал сразу же, а перевелось в течение 3х дней). РД - 7го числа, т.е. 7.06. обе эти суммы были на рассрочках.
Следующий РД - 07.07. Мне выгодно заплатить 60 грн, чтобы эти деньги еще полежали... скажем, в очень хорошем банке под очень неплохой процент. Но смущают именно эти две суммы рассрочек. Я их просто отменил, т.е. сейчас "Рассрочки" - ноль, "загальний баланс" - с их учетом, естественно.
С учетом того, что новый льготный период - 62 дня, а операции были проведены по счету соответственно 27.05.19 (первая) и 04.06.19 (вторая), не получится ли так, что по данным покупкам до 07.08. уже будет больше 62х дней и, как результат, они выпадут из ЛП? Возможно, коряво объяснил, но думаю, что те, кто в теме, поймут. Т.е. не накажу ли я сам себя в этом случае?
Большое спасибо всем ответившим!
Искатель, добрый день. Суммы из ЛП не выпадут, т.к. операция гашения рассрочки будет проведена в новом расчетном периоде.
Как и обещал, отчет об использовании долларового "Комфорта" за границей.
В первую очередь, спасибо всем, кто вовремя предупредил об учреждении заградительных курсов для гривневых карт. Кредитки Альфы в этот раз остались дома, и не участвовали в тестировании.
А вот по долларовой дебетке все очень даже замечательно. Комиссия за конверт (1%) в выписке не видна, она прячется в курс. Но, в отличие от Визы в старших пакетах, действительно не превышает 1%. Что делает карту годной для снятия лир в банкоматах. В обменках прием куда хуже, чем МС-1%. Карта подходит и для расплаты в ореховых категориях, например 3% грязными за общепит в этом месяце.
Для сравнения, карты других банков. Моня, Приват - отличные курсы, но банкомат 2% комиссия - Альфа победила. По покупкам кредитной гривней: Моня гастрономы, Приват - остальное за ревардс. Курсы честные. По шмоткам неожиданно хорошо показала себя Пудра. ТАС накидывает 3% конверта, но за вычетом 5% потом, курс выходит даже лучше, чем у Мони/Привата.
NO PASARAN написав:Мне стыдно за такую НИКАКАШНУЮ "поддержку".Особенно за "специалиста Серж и иже с ним".про кодовое слово к Депозиту Вы слышали???Я нет.А вы?А они знают.
NO PASARAN, добрый день. Про кодовое слово к депозиту слышала. Если я правильно поняла ситуацию, то кодовое слово у вас запросили для идентификации по депозиту. Оно заменяется другими параметрами, если вы его не называете. Давайте разберемся. Напишите мне в ЛС, пожалуйста, ваш ИНН и детали ситуации. Проверю действия КЦ.
Alfa_Bank написав:Vorlon, доброе утро. Комиссия вводится по всем дебетным/зарплатным картам, оформленным в гривне
На валютные, хоть, не вводятся? Ваши банкоматы ее не лопают. И, дайте пожалуйста, ссылку на тарифы по мгновенной карте, которая оформляется в мобильном МАБе при обмене валюты. Если потом получить пластик, и платить им, орехи будут?