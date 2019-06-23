Alfa_Bank написав:Vorlon, доброе утро. Комиссия вводится по всем дебетным/зарплатным картам, оформленным в гривне
На валютные, хоть, не вводятся? Ваши банкоматы ее не лопают. И, дайте пожалуйста, ссылку на тарифы по мгновенной карте, которая оформляется в мобильном МАБе при обмене валюты. Если потом получить пластик, и платить им, орехи будут?
Интересно, мы когда-нибудь доживём до того момента, когда можно будет со своего счета своими деньгами заплатить от своего имени? А то, хотя индивидуальные счета 2620 сделали, но при оплате переводом плательщик всё равно "Альфа-банк" (как будто это банк деньги за меня платит, да). А своё имя приходится стыдливо в назначении платежа приписывать.
Alfa_Bank написав:Сейчас разберемся. Напишите, пожалуйста, когда посещали отделение. Это, конечно же, не основание для отказа. Дополнительную карту можно просто аннулировать, а счет останется. Это можно сделать и в КЦ, или мне напишите, помогу.
Спасибо. Вопрос решен.
ТАС краде гроші штучно списуючи операції у технічний овердрафт замість дозволеного овердрафту (кредитної лінії). Шахрайство працівників банку, а гроші викрадають з рахунку клієнтів.
M-Audio написав:Интересно, мы когда-нибудь доживём до того момента, когда можно будет со своего счета своими деньгами заплатить от своего имени? А то, хотя индивидуальные счета 2620 сделали, но при оплате переводом плательщик всё равно "Альфа-банк" (как будто это банк деньги за меня платит, да). А своё имя приходится стыдливо в назначении платежа приписывать.
А як IBAN прийде в банку, як воно буде. Може шановний офПред розтлумачить?
За Голос...наш голос Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
M-Audio написав:Интересно, мы когда-нибудь доживём до того момента, когда можно будет со своего счета своими деньгами заплатить от своего имени? А то, хотя индивидуальные счета 2620 сделали, но при оплате переводом плательщик всё равно "Альфа-банк" (как будто это банк деньги за меня платит, да). А своё имя приходится стыдливо в назначении платежа приписывать.
M-Audio, добрый день. Пока такой задачи в планах нет, к сожалению. Что-то может проясниться, ориентировочно, к концу года, но не обещаю.
M-Audio написав:Интересно, мы когда-нибудь доживём до того момента, когда можно будет со своего счета своими деньгами заплатить от своего имени? А то, хотя индивидуальные счета 2620 сделали, но при оплате переводом плательщик всё равно "Альфа-банк" (как будто это банк деньги за меня платит, да). А своё имя приходится стыдливо в назначении платежа приписывать.
А як IBAN прийде в банку, як воно буде. Може шановний офПред розтлумачить?
Квесторе_поверніться, доброго дня. IBAN в реквізитах для поповнення заміняє номер рахунку та МФО банку. Перекази з 1 листопада будуть здійснюватися лише з використанням IBAN.