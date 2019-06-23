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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7241724272437244>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 982
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
203
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
164
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
157
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
269
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
189
Всього голосів : 982
Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 10:26

  Alfa_Bank написав:
  wig написав:
  Alfa_Bank написав:Vorlon, доброе утро. Комиссия вводится по всем дебетным/зарплатным картам, оформленным в гривне

На валютные, хоть, не вводятся? Ваши банкоматы ее не лопают.
И, дайте пожалуйста, ссылку на тарифы по мгновенной карте, которая оформляется в мобильном МАБе при обмене валюты. Если потом получить пластик, и платить им, орехи будут?

wig, добрый день.
Указанной комиссии для валютных карт нет.
Тарифы по "Fast Card" - https://alfabank.ua/upload/fastcard-2019.pdf.
Карта в Кешью участвует.

Спасибо! Фактически, аналог пакетного "Кофмфорта", только без платы за выпуск.
wig
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 10:27

Интересно, мы когда-нибудь доживём до того момента, когда можно будет со своего счета своими деньгами заплатить от своего имени?
А то, хотя индивидуальные счета 2620 сделали, но при оплате переводом плательщик всё равно "Альфа-банк" (как будто это банк деньги за меня платит, да). А своё имя приходится стыдливо в назначении платежа приписывать.
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 10:45

  Alfa_Bank написав:Сейчас разберемся. Напишите, пожалуйста, когда посещали отделение. Это, конечно же, не основание для отказа. Дополнительную карту можно просто аннулировать, а счет останется. Это можно сделать и в КЦ, или мне напишите, помогу.
Спасибо. Вопрос решен.
ТАС краде гроші штучно списуючи операції у технічний овердрафт замість дозволеного овердрафту (кредитної лінії). Шахрайство працівників банку, а гроші викрадають з рахунку клієнтів.
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 10:49

  M-Audio написав:Интересно, мы когда-нибудь доживём до того момента, когда можно будет со своего счета своими деньгами заплатить от своего имени?
А то, хотя индивидуальные счета 2620 сделали, но при оплате переводом плательщик всё равно "Альфа-банк" (как будто это банк деньги за меня платит, да). А своё имя приходится стыдливо в назначении платежа приписывать.

А як IBAN прийде в банку, як воно буде.
Може шановний офПред розтлумачить?
За Голос...наш голос
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 10:51

  M-Audio написав:Интересно, мы когда-нибудь доживём до того момента, когда можно будет со своего счета своими деньгами заплатить от своего имени?
А то, хотя индивидуальные счета 2620 сделали, но при оплате переводом плательщик всё равно "Альфа-банк" (как будто это банк деньги за меня платит, да). А своё имя приходится стыдливо в назначении платежа приписывать.

M-Audio, добрый день. Пока такой задачи в планах нет, к сожалению. Что-то может проясниться, ориентировочно, к концу года, но не обещаю.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 10:52

Re: Альфа-Банк

Alfa_Bank

При наличии 2-х валютных карт в пакете "Platinum Black" валютные карты "Fast Card" возможно оформить?
Kevin
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 10:56

  Квесторе_поверніться написав:
  M-Audio написав:Интересно, мы когда-нибудь доживём до того момента, когда можно будет со своего счета своими деньгами заплатить от своего имени?
А то, хотя индивидуальные счета 2620 сделали, но при оплате переводом плательщик всё равно "Альфа-банк" (как будто это банк деньги за меня платит, да). А своё имя приходится стыдливо в назначении платежа приписывать.

А як IBAN прийде в банку, як воно буде.
Може шановний офПред розтлумачить?

Квесторе_поверніться, доброго дня. IBAN в реквізитах для поповнення заміняє номер рахунку та МФО банку. Перекази з 1 листопада будуть здійснюватися лише з використанням IBAN.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 10:59

  Kevin написав:Alfa_Bank

При наличии 2-х валютных карт в пакете "Platinum Black" валютные карты "Fast Card" возможно оформить?

Kevin, добрый день. Fast Card доступна к оформлению при проведении операции валютообмена, только если у клиента нет счета в нужной валюте.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 11:08

Alfa_Bank
Доброго дня!
Товариш перевів мені на Ультру з Привата по р2р певну суму грошей, більше 15т, тепер Альфа їх зараховує частинами, зайшло 10т, потім 5т, а решти нема, вони дійдуть? :?:
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 11:17

  Alfa_Bank написав:Kevin, добрый день. Fast Card доступна к оформлению при проведении операции валютообмена, только если у клиента нет счета в нужной валюте.

Скажите, а в орехах она участвует, эта карта (разумеется, если её получить в физическом виде, и оплачивать с её помощью)?
M-Audio
 
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