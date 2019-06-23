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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 24 чер, 2019 11:18
Rainbow написав:Alfa_Bank
Доброго дня!
Товариш перевів мені на Ультру з Привата по р2р певну суму грошей, більше 15т, тепер Альфа їх зараховує частинами, зайшло 10т, потім 5т, а решти нема, вони дійдуть?
Rainbow, доброго дня. Якщо все коректно, то повинні дійти. Але маю перевірити. Напишіть, будь-ласка, на яку суму та коли був платіж. Ви впевнені, що переказ був один?
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Додано: Пон 24 чер, 2019 11:21
M-Audio написав: Alfa_Bank написав:
Kevin, добрый день. Fast Card доступна к оформлению при проведении операции валютообмена, только если у клиента нет счета в нужной валюте.
Скажите, а в орехах она участвует, эта карта (разумеется, если её получить в физическом виде, и оплачивать с её помощью)?
Участвует.
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Додано: Пон 24 чер, 2019 11:32
wig написав: mephala написав:wig
а по кредиткам аллы считает 1% за конверт?
или просто курс завышен и все?
За все кредитки не скажу, у меня максимка и водафон, и в них конвертация 0%. Так что до 1-го июня, пока еще не было заградительных курсов, я их брал в путешествия.
ну если заградительный курс в пределах 1% то это те же яйца только сбоку)
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