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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 982
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
203
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
164
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
157
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
269
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
189
Всього голосів : 982
Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 11:18

  Rainbow написав:Alfa_Bank
Доброго дня!
Товариш перевів мені на Ультру з Привата по р2р певну суму грошей, більше 15т, тепер Альфа їх зараховує частинами, зайшло 10т, потім 5т, а решти нема, вони дійдуть? :?:

Rainbow, доброго дня. Якщо все коректно, то повинні дійти. Але маю перевірити. Напишіть, будь-ласка, на яку суму та коли був платіж. Ви впевнені, що переказ був один?
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 11:21

  M-Audio написав:
  Alfa_Bank написав:Kevin, добрый день. Fast Card доступна к оформлению при проведении операции валютообмена, только если у клиента нет счета в нужной валюте.

Скажите, а в орехах она участвует, эта карта (разумеется, если её получить в физическом виде, и оплачивать с её помощью)?

Участвует.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 6518
З нами з: 18.02.13
Подякував: 50 раз.
Подякували: 557 раз.
 
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1
1
  #<1 ... 7241724272437244
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