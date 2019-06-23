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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 24 чер, 2019 11:18
Rainbow написав:Alfa_Bank
Доброго дня!
Товариш перевів мені на Ультру з Привата по р2р певну суму грошей, більше 15т, тепер Альфа їх зараховує частинами, зайшло 10т, потім 5т, а решти нема, вони дійдуть?
Rainbow, доброго дня. Якщо все коректно, то повинні дійти. Але маю перевірити. Напишіть, будь-ласка, на яку суму та коли був платіж. Ви впевнені, що переказ був один?
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Alfa_Bank
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Додано: Пон 24 чер, 2019 11:21
M-Audio написав: Alfa_Bank написав:
Kevin, добрый день. Fast Card доступна к оформлению при проведении операции валютообмена, только если у клиента нет счета в нужной валюте.
Скажите, а в орехах она участвует, эта карта (разумеется, если её получить в физическом виде, и оплачивать с её помощью)?
Участвует.
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Додано: Пон 24 чер, 2019 11:32
wig написав: mephala написав:wig
а по кредиткам аллы считает 1% за конверт?
или просто курс завышен и все?
За все кредитки не скажу, у меня максимка и водафон, и в них конвертация 0%. Так что до 1-го июня, пока еще не было заградительных курсов, я их брал в путешествия.
ну если заградительный курс в пределах 1% то это те же яйца только сбоку)
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mephala
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Додано: Пон 24 чер, 2019 11:40
mephala написав:
ну если заградительный курс в пределах 1% то это те же яйца только сбоку)
Вы не путайте. 1% от курса Мастеркард (USD/TRY) - это отличный курс.
А 1% от и так завышенного курса USD/UAH - нам такого не надо.
Кстати, в мобильном приложении не видно не только карточных курсов, но, даже, после покупки не виден ни курс, ни дата проводки, ни сумма в валюте счета. Приходится открывать полную версию сайта для этого, очень "удобно" в дороге.
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wig
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Додано: Пон 24 чер, 2019 11:53
Сегодня утром (точнее, в 6:49) был сформирован платеж по реквизитам из Альфы на А-банк.
В то же время (точнее, позже) был сформирован аналогичный платеж из Конкорда в А-банк.
Платеж из Конкорда дошел в 9:40.
Платеж из Альфы идет до сих пор (на момент написания - 12:49 - денег еще нет).
Когда ж они уходят?
Похоже, Альфа становится неудобной для подобных платежей. За последний месяц ни одного нормально (без приключений) ушедшего платежа.
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Искатель
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Додано: Пон 24 чер, 2019 12:07
воспользовался "горяче-уикендовой" акцией и теперь у меня на "ореховом" счету 50,59 бонусов. Подскажите, плз, как ими воспользоваться? в приложении вижу две кнопки "Выиграть подарки" и "Вернуть покупки". Слова "выиграть" и "подарки" доверия не вызвали. При выборе второго варианта приложение мне сообщило, что нужно больше бонусов или покупок. Мне нужно сделать покупку на 50,59 грн, чтобы иметь возможность ее "вернуть"? Если так, то годится ли в качестве такой покупки пополнение телефона, оплата коммуналки (через Портмоне, например)?
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Кащей
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Додано: Пон 24 чер, 2019 12:08
M-Audio написав:
Интересно, мы когда-нибудь доживём до того момента, когда можно будет со своего счета своими деньгами заплатить от своего имени?
А то, хотя индивидуальные счета 2620 сделали, но при оплате переводом плательщик всё равно "Альфа-банк" (как будто это банк деньги за меня платит, да). А своё имя приходится стыдливо в назначении платежа приписывать.
меня наоборот больше устраивает,как сейчас деньги приходят от Альфабанка, т.к. иногда нужно делать проплаты не от своего имени, не вижу проблемы указывать в назначении платежа данные плательщика
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velvet
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Додано: Пон 24 чер, 2019 12:38
Кащей написав:
воспользовался "горяче-уикендовой" акцией и теперь у меня на "ореховом" счету 50,59 бонусов. Подскажите, плз, как ими воспользоваться? в приложении вижу две кнопки "Выиграть подарки" и "Вернуть покупки". Слова "выиграть" и "подарки" доверия не вызвали. При выборе второго варианта приложение мне сообщило, что нужно больше бонусов или покупок. Мне нужно сделать покупку на 50,59 грн, чтобы иметь возможность ее "вернуть"? Если так, то годится ли в качестве такой покупки пополнение телефона, оплата коммуналки (через Портмоне, например)?
Кащей, добрый день. Для успешного вывода бонусов необходимо их достаточное количество и наличие покупок, что можно вернуть.
К возврату доступна операция, если:
-была проведена за последние 30 календарных дней,
-по ней клиент получил бонусы,
-прошла по выписке,
-с момента списания прошло от 1 до 3 рабочих дней,
-счет с этой операцией открыт в грн,
-карта с этой операцией активная (не аннулированная/не перевыпущенная).
Минимальная сумма для вывода бонусов: статус Bronze - без ограничений, статусы Silver, Gold, Platinum - 50 грн. = 62.11 бонусов.
Проверьте, выполнены ли данные требования, пожалуйста.
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Alfa_Bank
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Додано: Пон 24 чер, 2019 12:46
Кащей написав:
воспользовался "горяче-уикендовой" акцией и теперь у меня на "ореховом" счету 50,59 бонусов. Подскажите, плз, как ими воспользоваться? в приложении вижу две кнопки "Выиграть подарки" и "Вернуть покупки". Слова "выиграть" и "подарки" доверия не вызвали. При выборе второго варианта приложение мне сообщило, что нужно больше бонусов или покупок. Мне нужно сделать покупку на 50,59 грн, чтобы иметь возможность ее "вернуть"? Если так, то годится ли в качестве такой покупки пополнение телефона, оплата коммуналки (через Портмоне, например)?
если статус Бронза, то нужно сделать покупку на 50,59*0,805 грн в категории не входящей в перечень исключений (4900 коммуналка, 4814 - не годятся)
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
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vollena71
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Додано: Пон 24 чер, 2019 13:06
Искатель написав:
Сегодня утром (точнее, в 6:49) был сформирован платеж по реквизитам из Альфы на А-банк.
В то же время (точнее, позже) был сформирован аналогичный платеж из Конкорда в А-банк.
Платеж из Конкорда дошел в 9:40.
Платеж из Альфы идет до сих пор (на момент написания - 12:49 - денег еще нет).
Когда ж они уходят?
Похоже, Альфа становится неудобной для подобных платежей. За последний месяц ни одного нормально (без приключений) ушедшего платежа.
Проверяйте - мне утренний поезд зашёл пару минут назад
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Кассандра
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