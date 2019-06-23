Rainbow, доброго дня. Якщо все коректно, то повинні дійти. Але маю перевірити. Напишіть, будь-ласка, на яку суму та коли був платіж. Ви впевнені, що переказ був один?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 24 чер, 2019 11:18
Rainbow, доброго дня. Якщо все коректно, то повинні дійти. Але маю перевірити. Напишіть, будь-ласка, на яку суму та коли був платіж. Ви впевнені, що переказ був один?
Додано: Пон 24 чер, 2019 11:21
Участвует.
Додано: Пон 24 чер, 2019 11:32
ну если заградительный курс в пределах 1% то это те же яйца только сбоку)
Додано: Пон 24 чер, 2019 11:40
Вы не путайте. 1% от курса Мастеркард (USD/TRY) - это отличный курс.
А 1% от и так завышенного курса USD/UAH - нам такого не надо.
Кстати, в мобильном приложении не видно не только карточных курсов, но, даже, после покупки не виден ни курс, ни дата проводки, ни сумма в валюте счета. Приходится открывать полную версию сайта для этого, очень "удобно" в дороге.
Додано: Пон 24 чер, 2019 11:53
Платежи по реквизитам из Альфа-банка
Сегодня утром (точнее, в 6:49) был сформирован платеж по реквизитам из Альфы на А-банк.
В то же время (точнее, позже) был сформирован аналогичный платеж из Конкорда в А-банк.
Платеж из Конкорда дошел в 9:40.
Платеж из Альфы идет до сих пор (на момент написания - 12:49 - денег еще нет).
Когда ж они уходят?
Похоже, Альфа становится неудобной для подобных платежей. За последний месяц ни одного нормально (без приключений) ушедшего платежа.
Додано: Пон 24 чер, 2019 12:07
Re: Альфа-Банк
воспользовался "горяче-уикендовой" акцией и теперь у меня на "ореховом" счету 50,59 бонусов. Подскажите, плз, как ими воспользоваться? в приложении вижу две кнопки "Выиграть подарки" и "Вернуть покупки". Слова "выиграть" и "подарки" доверия не вызвали. При выборе второго варианта приложение мне сообщило, что нужно больше бонусов или покупок. Мне нужно сделать покупку на 50,59 грн, чтобы иметь возможность ее "вернуть"? Если так, то годится ли в качестве такой покупки пополнение телефона, оплата коммуналки (через Портмоне, например)?
Додано: Пон 24 чер, 2019 12:08
меня наоборот больше устраивает,как сейчас деньги приходят от Альфабанка, т.к. иногда нужно делать проплаты не от своего имени, не вижу проблемы указывать в назначении платежа данные плательщика
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Додано: Пон 24 чер, 2019 12:38
Кащей, добрый день. Для успешного вывода бонусов необходимо их достаточное количество и наличие покупок, что можно вернуть.
К возврату доступна операция, если:
-была проведена за последние 30 календарных дней,
-по ней клиент получил бонусы,
-прошла по выписке,
-с момента списания прошло от 1 до 3 рабочих дней,
-счет с этой операцией открыт в грн,
-карта с этой операцией активная (не аннулированная/не перевыпущенная).
Минимальная сумма для вывода бонусов: статус Bronze - без ограничений, статусы Silver, Gold, Platinum - 50 грн. = 62.11 бонусов.
Проверьте, выполнены ли данные требования, пожалуйста.
Додано: Пон 24 чер, 2019 12:46
если статус Бронза, то нужно сделать покупку на 50,59*0,805 грн в категории не входящей в перечень исключений (4900 коммуналка, 4814 - не годятся)
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
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