Додано: Пон 24 чер, 2019 14:18

mephala написав: wig написав: mephala написав: ну если заградительный курс в пределах 1% то это те же яйца только сбоку) ну если заградительный курс в пределах 1% то это те же яйца только сбоку)

Вы не путайте. 1% от курса Мастеркард (USD/TRY) - это отличный курс.

А 1% от и так завышенного курса USD/UAH - нам такого не надо.



Кстати, в мобильном приложении не видно не только карточных курсов, но, даже, после покупки не виден ни курс, ни дата проводки, ни сумма в валюте счета. Приходится открывать полную версию сайта для этого, очень "удобно" в дороге. Вы не путайте. 1% от курса Мастеркард (USD/TRY) - это отличный курс.А 1% от и так завышенного курса USD/UAH - нам такого не надо.Кстати, в мобильном приложении не видно не только карточных курсов, но, даже, после покупки не виден ни курс, ни дата проводки, ни сумма в валюте счета. Приходится открывать полную версию сайта для этого, очень "удобно" в дороге.

так вот я и говорю - по кредитке нету же 1% за конвертацию?

и идет чисто по пути курс Мастеркард (USD/TRY) и далее курс USD/UAH?

т.е. по факту банк зарабатывает не 1% а задранным курсом. я правильно понимаю? так вот я и говорю - по кредитке нету же 1% за конвертацию?и идет чисто по пути курс Мастеркард (USD/TRY) и далее курс USD/UAH?т.е. по факту банк зарабатывает не 1% а задранным курсом. я правильно понимаю?

По кредитке нельзя избежать завышенного курса валюты по отношению к гривне. А по другим картам - можно, т.к. они могут быть в валюте. Правда, при конвертации карта актуальна только долларовая, т.к. возмещение в 99% случаев приходит в долларе, и, если карта окажется евровой, то банк, радостно потирая руки, сделает вам конвертацию из пришедшего доллара в ваши евро по своему курсу (хорошо, если не через гривну). Смысл в том, чтобы банковские конвертации полностью исключить из процесса. Пусть там будет 1% комиссии банка за конвертацию, но эта конвертация обязательно должна осуществляться платежной системой, а не банком. Это, кстати, относится к обеим сторонам расчета - и к продавцу и к покупателю. Поэтому, если вам "услужливо" предлагают платёж в "вашей валюте", или "в валюте вашей карты", вместо местных лир/злотых/форинтов - будьте уверены, что, как минимум пару процентов сверху вы в этом случае заплатите (и это если продавец и его банк не жадные, а то можно и на 5% попасть).Поэтому, вкратце, евровой картой платим там, где продавцы продают за евро, гривневой - там, где продавцы продают за гривны, и долларовой - во всех остальных случаях. Исключение - если долларов у вас изначально нет, и вам их всё равно покупать у этого банка за гривны, то можно платить сразу гривневой картой, но только в тех банках, которые не химичат с курсами, и не устанавливают карточные курсы на неразумно высоком уровне. Альфабанк - химичит, поэтому и нет. И ещё одно исключение: опять же, Альфа-банк и долларовые карты VISA. По которым банк втихую накидывает свой процент к курсу платёжной системы (и говорит, что это платёжная система так прислала, хотя её курсы открыты и доступны на сайте), и ещё и добавляет комиссию за конвертацию. По крайней мере, сообщений, что банк перестал так делать, пока не замечено.