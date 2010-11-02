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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7242724372447245

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 982
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
203
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
164
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
157
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
269
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
189
Всього голосів : 982
Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 13:40

  wig написав:
  mephala написав:ну если заградительный курс в пределах 1% то это те же яйца только сбоку)

Вы не путайте. 1% от курса Мастеркард (USD/TRY) - это отличный курс.
А 1% от и так завышенного курса USD/UAH - нам такого не надо.

Кстати, в мобильном приложении не видно не только карточных курсов, но, даже, после покупки не виден ни курс, ни дата проводки, ни сумма в валюте счета. Приходится открывать полную версию сайта для этого, очень "удобно" в дороге.

так вот я и говорю - по кредитке нету же 1% за конвертацию?
и идет чисто по пути курс Мастеркард (USD/TRY) и далее курс USD/UAH?
т.е. по факту банк зарабатывает не 1% а задранным курсом. я правильно понимаю?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 14:02

  mephala написав:
  wig написав:
  mephala написав:ну если заградительный курс в пределах 1% то это те же яйца только сбоку)

Вы не путайте. 1% от курса Мастеркард (USD/TRY) - это отличный курс.
А 1% от и так завышенного курса USD/UAH - нам такого не надо.

Кстати, в мобильном приложении не видно не только карточных курсов, но, даже, после покупки не виден ни курс, ни дата проводки, ни сумма в валюте счета. Приходится открывать полную версию сайта для этого, очень "удобно" в дороге.

так вот я и говорю - по кредитке нету же 1% за конвертацию?
и идет чисто по пути курс Мастеркард (USD/TRY) и далее курс USD/UAH?
т.е. по факту банк зарабатывает не 1% а задранным курсом. я правильно понимаю?

Сколько зарабатывать стал банк на задранных курсах только ему известно.
Кстати, офпред обещала попросить прикрутить курсы валют по картам в Моби МАБ.
Олег1964
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 14:05

  Олег1964 написав:Кстати, офпред обещала попросить прикрутить курсы валют по картам в Моби МАБ.

Олег1964, добрый день. Про обещание помню. В начале июля буду передавать все собранные предложения, и ваше так же.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 14:09

Alfa_Bank, обмін валют а МАБ. Бідні українські селяни не мають грошей на смартфони і планшети. :(
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Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 14:18

  mephala написав:
  wig написав:
  mephala написав:ну если заградительный курс в пределах 1% то это те же яйца только сбоку)

Вы не путайте. 1% от курса Мастеркард (USD/TRY) - это отличный курс.
А 1% от и так завышенного курса USD/UAH - нам такого не надо.

Кстати, в мобильном приложении не видно не только карточных курсов, но, даже, после покупки не виден ни курс, ни дата проводки, ни сумма в валюте счета. Приходится открывать полную версию сайта для этого, очень "удобно" в дороге.

так вот я и говорю - по кредитке нету же 1% за конвертацию?
и идет чисто по пути курс Мастеркард (USD/TRY) и далее курс USD/UAH?
т.е. по факту банк зарабатывает не 1% а задранным курсом. я правильно понимаю?

По кредитке нельзя избежать завышенного курса валюты по отношению к гривне. А по другим картам - можно, т.к. они могут быть в валюте. Правда, при конвертации карта актуальна только долларовая, т.к. возмещение в 99% случаев приходит в долларе, и, если карта окажется евровой, то банк, радостно потирая руки, сделает вам конвертацию из пришедшего доллара в ваши евро по своему курсу (хорошо, если не через гривну). Смысл в том, чтобы банковские конвертации полностью исключить из процесса. Пусть там будет 1% комиссии банка за конвертацию, но эта конвертация обязательно должна осуществляться платежной системой, а не банком. Это, кстати, относится к обеим сторонам расчета - и к продавцу и к покупателю. Поэтому, если вам "услужливо" предлагают платёж в "вашей валюте", или "в валюте вашей карты", вместо местных лир/злотых/форинтов - будьте уверены, что, как минимум пару процентов сверху вы в этом случае заплатите (и это если продавец и его банк не жадные, а то можно и на 5% попасть).
Поэтому, вкратце, евровой картой платим там, где продавцы продают за евро, гривневой - там, где продавцы продают за гривны, и долларовой - во всех остальных случаях. Исключение - если долларов у вас изначально нет, и вам их всё равно покупать у этого банка за гривны, то можно платить сразу гривневой картой, но только в тех банках, которые не химичат с курсами, и не устанавливают карточные курсы на неразумно высоком уровне. Альфабанк - химичит, поэтому и нет. И ещё одно исключение: опять же, Альфа-банк и долларовые карты VISA. По которым банк втихую накидывает свой процент к курсу платёжной системы (и говорит, что это платёжная система так прислала, хотя её курсы открыты и доступны на сайте), и ещё и добавляет комиссию за конвертацию. По крайней мере, сообщений, что банк перестал так делать, пока не замечено.
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 14:22

  Квесторе_поверніться написав:Alfa_Bank, обмін валют а МАБ. Бідні українські селяни не мають грошей на смартфони і планшети. :(

Цього поки не плануємо, валютообмін розробляли спеціально для додатку.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 14:26

  Alfa_Bank написав:
  Квесторе_поверніться написав:Alfa_Bank, обмін валют а МАБ. Бідні українські селяни не мають грошей на смартфони і планшети. :(

Цього поки не плануємо, валютообмін розробляли спеціально для додатку.

Ок. Не плануєте так не плануйте...селяни підуть в інші банки.
За Голос...наш голос
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 14:35

  Квесторе_поверніться написав:
  Alfa_Bank написав:
  Квесторе_поверніться написав:Alfa_Bank, обмін валют а МАБ. Бідні українські селяни не мають грошей на смартфони і планшети. :(

Цього поки не плануємо, валютообмін розробляли спеціально для додатку.

Ок. Не плануєте так не плануйте...селяни підуть в інші банки.

Та чому ж одразу так... Поки не плануємо, але ж не зрозуміло, як там далі. Рекомендую залишитись :wink:
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 14:38

Alfa_Bank, так тільки по валютообміну в інші...троха валюти і гривні будуть тримати і у Вашому банку.
За Голос...наш голос
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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