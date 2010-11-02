M-Audio написав:И ещё одно исключение: опять же, Альфа-банк и долларовые карты VISA. По которым банк втихую накидывает свой процент к курсу платёжной системы (и говорит, что это платёжная система так прислала, хотя её курсы открыты и доступны на сайте), и ещё и добавляет комиссию за конвертацию. По крайней мере, сообщений, что банк перестал так делать, пока не замечено.
Нема дурных проверять. Да и как? Как только Ультра/Блек перестали подходить для заграницы, я их сразу закрыл, точнее - переоформил в "Комфорт".
Погорільця треба брати...ось тільки останнім часом жодна банка не банкротиться.
За Голос...наш голос Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
M-Audio написав:И ещё одно исключение: опять же, Альфа-банк и долларовые карты VISA. По которым банк втихую накидывает свой процент к курсу платёжной системы (и говорит, что это платёжная система так прислала, хотя её курсы открыты и доступны на сайте), и ещё и добавляет комиссию за конвертацию. По крайней мере, сообщений, что банк перестал так делать, пока не замечено.
Нема дурных проверять. Да и как? Как только Ультра/Блек перестали подходить для заграницы, я их сразу закрыл, точнее - переоформил в "Комфорт".
M-Audio написав:И ещё одно исключение: опять же, Альфа-банк и долларовые карты VISA. По которым банк втихую накидывает свой процент к курсу платёжной системы (и говорит, что это платёжная система так прислала, хотя её курсы открыты и доступны на сайте), и ещё и добавляет комиссию за конвертацию. По крайней мере, сообщений, что банк перестал так делать, пока не замечено.
Нема дурных проверять. Да и как? Как только Ультра/Блек перестали подходить для заграницы, я их сразу закрыл, точнее - переоформил в "Комфорт".
Олег1964 написав:Кстати, офпред обещала попросить прикрутить курсы валют по картам в Моби МАБ.
Пользы будет чуть меньше, чем в Моне или Привате, ведь здесь конвертация не мгновенная. Где гарантия, что за 2-3 дня (а за границей бывает и существенно дольше), карточный курс Альфы не оторвется от реального еще больше?
Кащей написав:воспользовался "горяче-уикендовой" акцией и теперь у меня на "ореховом" счету 50,59 бонусов. Подскажите, плз, как ими воспользоваться? в приложении вижу две кнопки "Выиграть подарки" и "Вернуть покупки". Слова "выиграть" и "подарки" доверия не вызвали. При выборе второго варианта приложение мне сообщило, что нужно больше бонусов или покупок. Мне нужно сделать покупку на 50,59 грн, чтобы иметь возможность ее "вернуть"? Если так, то годится ли в качестве такой покупки пополнение телефона, оплата коммуналки (через Портмоне, например)?
если статус Бронза, то нужно сделать покупку на 50,59*0,805 грн в категории не входящей в перечень исключений (4900 коммуналка, 4814 - не годятся)
Не вводьте Чахлика в оману, бо прозоро ж Альфа каже, що для оподаткованих 50 грн треба мати щонайменше 62.11 горіхових брудними, через це горішків ще замало, треба далі збирати...
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Искатель написав:Сегодня утром (точнее, в 6:49) был сформирован платеж по реквизитам из Альфы на А-банк. В то же время (точнее, позже) был сформирован аналогичный платеж из Конкорда в А-банк.
Платеж из Конкорда дошел в 9:40. Платеж из Альфы идет до сих пор (на момент написания - 12:49 - денег еще нет). Когда ж они уходят? Похоже, Альфа становится неудобной для подобных платежей. За последний месяц ни одного нормально (без приключений) ушедшего платежа.
Проверяйте - мне утренний поезд зашёл пару минут назад