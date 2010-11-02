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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7243724472457246

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 982
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
203
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
164
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
157
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
269
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
189
Всього голосів : 982
Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 14:58

  wig написав:
  M-Audio написав:И ещё одно исключение: опять же, Альфа-банк и долларовые карты VISA. По которым банк втихую накидывает свой процент к курсу платёжной системы (и говорит, что это платёжная система так прислала, хотя её курсы открыты и доступны на сайте), и ещё и добавляет комиссию за конвертацию. По крайней мере, сообщений, что банк перестал так делать, пока не замечено.

Нема дурных проверять. Да и как? Как только Ультра/Блек перестали подходить для заграницы, я их сразу закрыл, точнее - переоформил в "Комфорт".

Погорільця треба брати...ось тільки останнім часом жодна банка не банкротиться.
За Голос...наш голос
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 14:58

  wig написав:
  M-Audio написав:И ещё одно исключение: опять же, Альфа-банк и долларовые карты VISA. По которым банк втихую накидывает свой процент к курсу платёжной системы (и говорит, что это платёжная система так прислала, хотя её курсы открыты и доступны на сайте), и ещё и добавляет комиссию за конвертацию. По крайней мере, сообщений, что банк перестал так делать, пока не замечено.

Нема дурных проверять. Да и как? Как только Ультра/Блек перестали подходить для заграницы, я их сразу закрыл, точнее - переоформил в "Комфорт".

А валюту щас на какие карты покупаете?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 15:00

Re: Альфа-Банк

clientage написав:
  wig написав:
  M-Audio написав:И ещё одно исключение: опять же, Альфа-банк и долларовые карты VISA. По которым банк втихую накидывает свой процент к курсу платёжной системы (и говорит, что это платёжная система так прислала, хотя её курсы открыты и доступны на сайте), и ещё и добавляет комиссию за конвертацию. По крайней мере, сообщений, что банк перестал так делать, пока не замечено.

Нема дурных проверять. Да и как? Как только Ультра/Блек перестали подходить для заграницы, я их сразу закрыл, точнее - переоформил в "Комфорт".

А валюту щас на какие карты покупаете?
На текущий. Надо пойти новую открыть.
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 15:03

  Олег1964 написав:Кстати, офпред обещала попросить прикрутить курсы валют по картам в Моби МАБ.

Пользы будет чуть меньше, чем в Моне или Привате, ведь здесь конвертация не мгновенная. Где гарантия, что за 2-3 дня (а за границей бывает и существенно дольше), карточный курс Альфы не оторвется от реального еще больше?
wig
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 15:05

  clientage написав:А валюту щас на какие карты покупаете?

На долларовый комфорт. Который, на сегодняшний день, лучше всего подходит для обнала в тугрик! А евровую возьму мгновенку, спасибо Алле за такую возможность.
wig
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 15:34

  vollena71 написав:
  Кащей написав:воспользовался "горяче-уикендовой" акцией и теперь у меня на "ореховом" счету 50,59 бонусов. Подскажите, плз, как ими воспользоваться? в приложении вижу две кнопки "Выиграть подарки" и "Вернуть покупки". Слова "выиграть" и "подарки" доверия не вызвали. При выборе второго варианта приложение мне сообщило, что нужно больше бонусов или покупок. Мне нужно сделать покупку на 50,59 грн, чтобы иметь возможность ее "вернуть"? Если так, то годится ли в качестве такой покупки пополнение телефона, оплата коммуналки (через Портмоне, например)?

если статус Бронза, то нужно сделать покупку на 50,59*0,805 грн в категории не входящей в перечень исключений (4900 коммуналка, 4814 - не годятся)

Не вводьте Чахлика в оману, бо прозоро ж Альфа каже, що для оподаткованих 50 грн треба мати щонайменше 62.11 горіхових брудними, через це горішків ще замало, треба далі збирати...
Промокод DIS87TV на 50 грн + Бонус к депозиту от Минфина: minfin.com.ua/deposits/bonus/
kreuz
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 15:48

  kreuz написав:
  vollena71 написав:если статус Бронза, то нужно сделать покупку на 50,59*0,805 грн в категории не входящей в перечень исключений (4900 коммуналка, 4814 - не годятся)

Не вводьте Чахлика в оману, бо прозоро ж Альфа каже, що для оподаткованих 50 грн треба мати щонайменше 62.11 горіхових брудними, через це горішків ще замало, треба далі збирати...

Минимальная сумма для вывода бонусов: статус Bronze - без ограничений, статусы Silver, Gold, Platinum - 50 грн. = 62.11 бонусов.

Сравните выделенное курсивом
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
vollena71
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 16:01

  Кассандра написав:
  Искатель написав:Сегодня утром (точнее, в 6:49) был сформирован платеж по реквизитам из Альфы на А-банк.
В то же время (точнее, позже) был сформирован аналогичный платеж из Конкорда в А-банк.

Платеж из Конкорда дошел в 9:40.
Платеж из Альфы идет до сих пор (на момент написания - 12:49 - денег еще нет).
Когда ж они уходят?
Похоже, Альфа становится неудобной для подобных платежей. За последний месяц ни одного нормально (без приключений) ушедшего платежа.

Проверяйте - мне утренний поезд зашёл пару минут назад :roll:

Мне - в 14:21. А Вам на какой банк заходил?
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 16:03

  Alfa_Bank написав:
  Олег1964 написав:Кстати, офпред обещала попросить прикрутить курсы валют по картам в Моби МАБ.

Олег1964, добрый день. Про обещание помню. В начале июля буду передавать все собранные предложения, и ваше так же.

У меня тоже есть предложение, надеюсь, это не сложно реализовать.

Попросите сделать курсы онлайн-обмена на первой странице, чтобы не надо было логиниться каждый раз, когда надо глянуть курсы. Так, например, у Приватбанка сделано.
Искатель
 
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