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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7245724672477248>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 982
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
203
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
164
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
157
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
269
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
189
Всього голосів : 982
Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 16:34

  Искатель написав:Давайте уточнять: за границей не надо пользоваться ДЕБЕТНЫМИ КАРТАМИ Альфа-банка. Именно дебетками: Комфортом, Ультрой, Блэком и т.п. Т.к. по этим картам есть комиссия за конвертацию в размере 1%.

Именно дол. комфортом и пользовался.
Для снятия лир вообще нет ничего лучше. У Привата 2% железно, здесь прячется в курс до 1%. Покупки отбиваются, например 3% грязных орехов за опщепит, с легкостью покрывают теоретический 1% конвертации.
wig
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 16:36

  Квесторе_поверніться написав:https://www.ideabank.by/private-osoby/b ... sche-card/

Это ж дебетка
Seva
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 16:39

  Искатель написав:Не могу спокойно пройти мимо, видя, что написанное мной ранее никто не увидел.
Придется повторить.
Итак, находясь в ... одной из стран Еврозоны, неоднократно рассчитывался кредиткой(!!!!) "Максимум Ворлд" на АЗС и в других точках.
Суммы зарезервировались (залочились) по курсу 29,75 грн/евро. Списались через 3 дня по курсу 29,80 грн/евро.

По евро хорошие курсы даже сейчас, а вот по доллару - печаль. Значит, по всякой экзотике - тоже, а это основная ниша применения. Евро лучше непосредственно на евровую карту затарить, если правильно подгадать, то выгоднее этого кешбэка будет.[/quote]
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 16:44

  M-Audio написав:По евро хорошие курсы даже сейчас, а вот по доллару - печаль. Значит, по всякой экзотике - тоже, а это основная ниша применения

Не забывайте еще всякие истории с возвратом платежей. А ведь карточные курсы у Аллы не только на продажу завышены, но и на покупку занижены. Например, прямо сейчас обмен 26,10, а зачисление на карту - 25.90.
Хотите влететь на курсе дважды?
  M-Audio написав:Евро лучше непосредственно на евровую карту затарить, если правильно подгадать, то выгоднее этого кешбэка будет

По евро тоже есть кэшбек. ТАС WC 1%, или даже здесь - ореховый. Другое дело, что еврон на счетах держать не выгодно, из-за мизерного процента на остаток.
Востаннє редагувалось wig в Пон 24 чер, 2019 16:46, всього редагувалось 1 раз.
wig
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 16:44

  Seva написав:
  Квесторе_поверніться написав:https://www.ideabank.by/private-osoby/b ... sche-card/

Это ж дебетка

Має бути кредитка?
За Голос...наш голос
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 16:46

Re: Альфа-Банк

vollena71 написав:
  kreuz написав:
  vollena71 написав:если статус Бронза, то нужно сделать покупку на 50,59*0,805 грн в категории не входящей в перечень исключений (4900 коммуналка, 4814 - не годятся)

Не вводьте Чахлика в оману, бо прозоро ж Альфа каже, що для оподаткованих 50 грн треба мати щонайменше 62.11 горіхових брудними, через це горішків ще замало, треба далі збирати...

Минимальная сумма для вывода бонусов: статус Bronze - без ограничений, статусы Silver, Gold, Platinum - 50 грн. = 62.11 бонусов.

Сравните выделенное курсивом
При начислении подарочных 50 орехов сразу перевели в Сильвер, где надо 62.11 орехов для вывода. Протестирован на двух новых картах. Жду 20% кэшбэка на что нибуть нужное дабы добить до 62,11.
lel
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 16:48

  Искатель написав:Мне - в 14:21. А Вам на какой банк заходил?

Прокредит
Кассандра
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 17:21

  wig написав:
  Олег1964 написав:Кстати, офпред обещала попросить прикрутить курсы валют по картам в Моби МАБ.

Пользы будет чуть меньше, чем в Моне или Привате, ведь здесь конвертация не мгновенная. Где гарантия, что за 2-3 дня (а за границей бывает и существенно дольше), карточный курс Альфы не оторвется от реального еще больше?


Теперь никаких гарантий нету. Эх, какая классная карта была Максимум. :cry:
Олег1964
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 17:22

  Alfa_Bank написав:
  Олег1964 написав:Кстати, офпред обещала попросить прикрутить курсы валют по картам в Моби МАБ.

Олег1964, добрый день. Про обещание помню. В начале июля буду передавать все собранные предложения, и ваше так же.


Спасибо. А нельзя ли попросить снова сделать нормальные рыночные курсы по картам?
Хотя бы уже как у моно :roll:
Олег1964
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 17:23

  M-Audio написав: Евро лучше непосредственно на евровую карту затарить, если правильно подгадать, то выгоднее этого кешбэка будет.

А у меня нет евровой карты в Альфа-банке :) У меня Ультра: доллар+гривна.
Поэтому пользовался гривневым Максимумом.
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