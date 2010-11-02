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Альфа-Банк
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Додано: Пон 24 чер, 2019 16:34
Искатель написав:
Давайте уточнять: за границей не надо пользоваться ДЕБЕТНЫМИ КАРТАМИ Альфа-банка. Именно дебетками: Комфортом, Ультрой, Блэком и т.п. Т.к. по этим картам есть комиссия за конвертацию в размере 1%.
Именно дол. комфортом и пользовался.
Для снятия лир вообще нет ничего лучше. У Привата 2% железно, здесь прячется в курс до 1%. Покупки отбиваются, например 3% грязных орехов за опщепит, с легкостью покрывают теоретический 1% конвертации.
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wig
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Додано: Пон 24 чер, 2019 16:36
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Seva
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Додано: Пон 24 чер, 2019 16:39
Искатель написав:
Не могу спокойно пройти мимо, видя, что написанное мной ранее никто не увидел.
Придется повторить.
Итак, находясь в ... одной из стран Еврозоны, неоднократно рассчитывался кредиткой(!!!!) "Максимум Ворлд" на АЗС и в других точках.
Суммы зарезервировались (залочились) по курсу 29,75 грн/евро. Списались через 3 дня по курсу 29,80 грн/евро.
По евро хорошие курсы даже сейчас, а вот по доллару - печаль. Значит, по всякой экзотике - тоже, а это основная ниша применения. Евро лучше непосредственно на евровую карту затарить, если правильно подгадать, то выгоднее этого кешбэка будет.[/quote]
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M-Audio
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Додано: Пон 24 чер, 2019 16:44
M-Audio написав:
По евро хорошие курсы даже сейчас, а вот по доллару - печаль. Значит, по всякой экзотике - тоже, а это основная ниша применения
Не забывайте еще всякие истории с возвратом платежей. А ведь карточные курсы у Аллы не только на продажу завышены, но и на покупку занижены. Например, прямо сейчас обмен 26,10, а зачисление на карту - 25.90.
Хотите влететь на курсе дважды?
M-Audio написав:
Евро лучше непосредственно на евровую карту затарить, если правильно подгадать, то выгоднее этого кешбэка будет
По евро тоже есть кэшбек. ТАС WC 1%, или даже здесь - ореховый. Другое дело, что еврон на счетах держать не выгодно, из-за мизерного процента на остаток.
Востаннє редагувалось wig
в Пон 24 чер, 2019 16:46, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 24 чер, 2019 16:44
Seva написав:
Это ж дебетка
Має бути кредитка?
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Додано: Пон 24 чер, 2019 16:46
vollena71 написав: kreuz написав: vollena71 написав:
если статус Бронза
, то нужно сделать покупку на 50,59*0,805 грн в категории не входящей в перечень исключений (4900 коммуналка, 4814 - не годятся)
Не вводьте Чахлика
в оману, бо прозоро ж Альфа каже, що для оподаткованих 50 грн треба мати щонайменше 62.11 горіхових брудними, через це горішків ще замало, треба далі збирати...
Минимальная сумма для вывода бонусов: статус Bronze - без ограничений, статусы Silver, Gold, Platinum - 50 грн. = 62.11 бонусов.
Сравните выделенное курсивом
При начислении подарочных 50 орехов сразу перевели в Сильвер, где надо 62.11 орехов для вывода. Протестирован на двух новых картах. Жду 20% кэшбэка на что нибуть нужное дабы добить до 62,11.
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lel
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Додано: Пон 24 чер, 2019 16:48
Искатель написав:
Мне - в 14:21. А Вам на какой банк заходил?
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Додано: Пон 24 чер, 2019 17:21
wig написав: Олег1964 написав:
Кстати, офпред обещала попросить прикрутить курсы валют по картам в Моби МАБ.
Пользы будет чуть меньше, чем в Моне или Привате, ведь здесь конвертация не мгновенная. Где гарантия, что за 2-3 дня (а за границей бывает и существенно дольше), карточный курс Альфы не оторвется от реального еще больше?
Теперь никаких гарантий нету. Эх, какая классная карта была Максимум.
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Додано: Пон 24 чер, 2019 17:22
Alfa_Bank написав: Олег1964 написав:
Кстати, офпред обещала попросить прикрутить курсы валют по картам в Моби МАБ.
Олег1964, добрый день. Про обещание помню. В начале июля буду передавать все собранные предложения, и ваше так же.
Спасибо. А нельзя ли попросить снова сделать нормальные рыночные курсы по картам?
Хотя бы уже как у моно
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Додано: Пон 24 чер, 2019 17:23
M-Audio написав:
Евро лучше непосредственно на евровую карту затарить, если правильно подгадать, то выгоднее этого кешбэка будет.
А у меня нет евровой карты в Альфа-банке
У меня Ультра: доллар+гривна.
Поэтому пользовался гривневым Максимумом.
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