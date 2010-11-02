Искатель написав:

Не могу спокойно пройти мимо, видя, что написанное мной ранее никто не увидел.Придется повторить.Итак, находясь в ... одной из стран Еврозоны, неоднократно рассчитывался кредиткой(!!!!) "Максимум Ворлд" на АЗС и в других точках.Суммы зарезервировались (залочились) по курсу 29,75 грн/евро. Списались через 3 дня по курсу 29,80 грн/евро.Вопрос: ГДЕ ТУТ УВИДЕЛИ НЕОПРАВДАННО ВЫСОКИЕ КУРСЫ? А если учесть, что на АЗС получил 3% кешбэка "грязными", то вообще симпатично выходит.Давайте уточнять: за границей не надо пользоваться ДЕБЕТНЫМИ КАРТАМИ Альфа-банка. Именно дебетками: Комфортом, Ультрой, Блэком и т.п. Т.к. по этим картам есть комиссия за конвертацию в размере 1%.По кредиткам (в гривне, а других и нет) комиссии за конвертацию нет. А курсы - может, чуточку выше, чем лучшие по системе, но вполне удобоваримые.