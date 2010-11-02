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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 72467247724872497250>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 982
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
203
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
164
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
157
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
269
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
189
Всього голосів : 982
Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 17:25

  Искатель написав:Не могу спокойно пройти мимо, видя, что написанное мной ранее никто не увидел.
Придется повторить.
Итак, находясь в ... одной из стран Еврозоны, неоднократно рассчитывался кредиткой(!!!!) "Максимум Ворлд" на АЗС и в других точках.
Суммы зарезервировались (залочились) по курсу 29,75 грн/евро. Списались через 3 дня по курсу 29,80 грн/евро.

Вопрос: ГДЕ ТУТ УВИДЕЛИ НЕОПРАВДАННО ВЫСОКИЕ КУРСЫ? А если учесть, что на АЗС получил 3% кешбэка "грязными", то вообще симпатично выходит.

Давайте уточнять: за границей не надо пользоваться ДЕБЕТНЫМИ КАРТАМИ Альфа-банка. Именно дебетками: Комфортом, Ультрой, Блэком и т.п. Т.к. по этим картам есть комиссия за конвертацию в размере 1%.
По кредиткам (в гривне, а других и нет) комиссии за конвертацию нет. А курсы - может, чуточку выше, чем лучшие по системе, но вполне удобоваримые.


У Вас когда появилась карта Максимум, позвольте спросить?
Вы до июня этого года видели курсы валют по картам?
Олег1964
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 17:32

Re: Альфа-Банк

  Искатель написав:А у меня нет евровой карты в Альфа-банке

Так сейчас же на халяву раздают.
wig
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 17:37

  wig написав:
  Искатель написав:А у меня нет евровой карты в Альфа-банке

Так сейчас же на халяву раздают.

Які рухи слід зробити щоб отримати?
За Голос...наш голос
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 17:39

  Квесторе_поверніться написав:
  wig написав:
  Искатель написав:А у меня нет евровой карты в Альфа-банке

Так сейчас же на халяву раздают.

Які рухи слід зробити щоб отримати?

купить 10евро
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 17:40

Ок. Дякую.
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Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 17:42

  Квесторе_поверніться написав:
  wig написав:
  Искатель написав:А у меня нет евровой карты в Альфа-банке

Так сейчас же на халяву раздают.

Які рухи слід зробити щоб отримати?

https://alfabank.ua/about/press/valyutn ... ijska-1881
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 18:02

Re: Альфа-Банк

kreuz написав:7.11. Нарахування бонусів за добу обмежено 12 000 бонусами на одну Бонусну картку Покупця.
Хм, не знал. Больше 6000 тысяч с карты тратить нет смысла... Плюс с меня.
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 18:13

Re: Альфа-Банк

wig написав:Так сейчас же на халяву раздают.

Ця картка з окремим тарифом чи сумується з пакетними картками?
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 18:14

Re: Альфа-Банк

wig написав:
  Искатель написав:А у меня нет евровой карты в Альфа-банке

Так сейчас же на халяву раздают.
И реально работает?
Зображення
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 18:26

  vollena71 написав:
  kreuz написав:
  vollena71 написав:если статус Бронза, то нужно сделать покупку на 50,59*0,805 грн в категории не входящей в перечень исключений (4900 коммуналка, 4814 - не годятся)

Не вводьте Чахлика в оману, бо прозоро ж Альфа каже, що для оподаткованих 50 грн треба мати щонайменше 62.11 горіхових брудними, через це горішків ще замало, треба далі збирати...

Минимальная сумма для вывода бонусов: статус Bronze - без ограничений, статусы Silver, Gold, Platinum - 50 грн. = 62.11 бонусов.

Сравните выделенное курсивом

Гадаю, що в неофітів має бути Бронза, хоч звісно згоден, повністю залежить від статусу.
Промокод DIS87TV на 50 грн + Бонус к депозиту от Минфина: minfin.com.ua/deposits/bonus/
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