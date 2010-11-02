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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 24 чер, 2019 18:37
Квесторе_поверніться написав:Alfa_Bank
, обмін валют а МАБ. Бідні українські селяни не мають грошей на смартфони і планшети.
А шо воно за селяни такі, що в них десктоп є, а смарту немає? Хіба десктоп зараз дешевше вартує?
Навіть я вже собі новий купив, от тільки нано-картки треба якось зробити. КС випадково їм барміцву не робить?
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kreuz
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Додано: Пон 24 чер, 2019 18:39
kreuz написав:
Хіба десктоп зараз дешевше вартує?
Ідуть в сільську школу і там декстоп юзають.
За Голос...наш голос
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Квесторе_поверніться
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Додано: Пон 24 чер, 2019 18:44
Квесторе_поверніться написав: kreuz написав:
Хіба десктоп зараз дешевше вартує?
Ідуть в сільську школу і там декстоп юзають.
Не верю!(Станиславский)
Все мои сельские уже через вайбер шпарят уж гай гудэ.
А бедный селянин покупает баксы через Альфу, ага
Повеселили. Продолжайте в том же дуси
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curiousobro
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Додано: Пон 24 чер, 2019 18:45
Тю, так раз їх туди пускають комерцією займатися, нехай шкільний сек'юриті зі свого профіту на смарт розкошелиться ; )
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kreuz
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Додано: Пон 24 чер, 2019 18:52
2XL написав: wig написав: Искатель написав:
А у меня нет евровой карты в Альфа-банке
Так сейчас же на халяву раздают.
И реально работает?
Согласен. Возможность анонсирована, но реально не работает.
Предлагает заказать евровую карту, а дальше - "что-то пошло не так".
Прошу представителя протестировать, исправить апликуху, а пока ее пилят - разрешить заказ фасткарты по телефону, факсу или емейлом.
PS Вторая попытка - процесс дошел до выбора отделения. И, опять, "что-то пошло не так".
Востаннє редагувалось wig
в Пон 24 чер, 2019 18:57, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 24 чер, 2019 18:55
2XL написав:
kreuz написав:7.11. Нарахування бонусів за добу обмежено 12 000 бонусами на одну Бонусну картку Покупця.
Хм, не знал. Больше 6000 тысяч с карты тратить нет смысла... Плюс с меня.
Те 120 грн имхо покупок в эко маркете касается.
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Aps
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Додано: Пон 24 чер, 2019 18:56
kreuz написав:Навіть я вже собі новий купив, от тільки нано-картки треба якось зробити. КС випадково їм барміцву не робить?
У Київстарі безкоштовна заміна.
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Zochan
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Додано: Пон 24 чер, 2019 18:58
Zochan написав:
kreuz написав:Навіть я вже собі новий купив, от тільки нано-картки треба якось зробити. КС випадково їм барміцву не робить?
У Київстарі безкоштовна заміна.
Давно міняли? Бо мені КЦ бреше, що платно, та ще й треба мати щось на рахунку...
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kreuz
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Додано: Пон 24 чер, 2019 19:05
Aps написав: 2XL написав:
kreuz написав:7.11. Нарахування бонусів за добу обмежено 12 000 бонусами на одну Бонусну картку Покупця.
Хм, не знал. Больше 6000 тысяч с карты тратить нет смысла... Плюс с меня.
Те 120 грн имхо покупок в эко маркете касается.
Перечитав. Здається, правда Ваша, нехай Alfa
внесе ясність, бо спеціально перевіряти не хо...
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Додано: Пон 24 чер, 2019 19:08
vollena71 написав: Кащей написав:
воспользовался "горяче-уикендовой" акцией и теперь у меня на "ореховом" счету 50,59 бонусов. Подскажите, плз, как ими воспользоваться? в приложении вижу две кнопки "Выиграть подарки" и "Вернуть покупки". Слова "выиграть" и "подарки" доверия не вызвали. При выборе второго варианта приложение мне сообщило, что нужно больше бонусов или покупок. Мне нужно сделать покупку на 50,59 грн, чтобы иметь возможность ее "вернуть"? Если так, то годится ли в качестве такой покупки пополнение телефона, оплата коммуналки (через Портмоне, например)?
если статус Бронза, то нужно сделать покупку на 50,59*0,805 грн в категории не входящей в перечень исключений (4900 коммуналка, 4814 - не годятся)
Спасибо. Статус, естественно, начальный, то есть силвер. Значит, мне нужно еще накопить 12 бонусов (потратить 2400 грн), чтобы вывести их.
Вывод: Алла просто развела на 3,6 грн недополученного кешбэка, который мог бы получить, заплатив Викой. Что ж, неприятно, но предсказуемо.
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Кащей
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