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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7248724972507251>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 982
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
203
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
164
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
157
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
269
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
189
Всього голосів : 982
Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 19:12

Re: Альфа-Банк

kreuz написав:Давно міняли? Бо мені КЦ бреше, що платно, та ще й треба мати щось на рахунку...

Міняв недавно, безкоштовно. При вході в Київстарі, наліпка "Безкоштовна заміна".
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 19:41

Кащей
Вы в кино вообще никогда не ходите?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 19:41

  Zochan написав:
kreuz написав:Давно міняли? Бо мені КЦ бреше, що платно, та ще й треба мати щось на рахунку...

Міняв недавно, безкоштовно. При вході в Київстарі, наліпка "Безкоштовна заміна".

Раз в год же мона поменять нашару
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 19:43

Re: Альфа-Банк

  Кащей написав:Алла просто развела на 3,6 грн

ну эт нормааально, вам же нуна как-то статус поднять, потом будете по 20% стричь на... конфетах или корме для кошек :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 20:01

  clientage написав:
  Zochan написав:
kreuz написав:Давно міняли? Бо мені КЦ бреше, що платно, та ще й треба мати щось на рахунку...

Міняв недавно, безкоштовно. При вході в Київстарі, наліпка "Безкоштовна заміна".

Раз в год же мона поменять нашару

Всім дякую за науку, чого тільки КЦ такого не знає. Ну то й Грець з ним.

А що з собою треба мати для дармової заміни? Стартовий пакет, пін та пук, пашпорт?
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kreuz
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 20:07

  Кащей написав:
vollena71 написав:
  Кащей написав:воспользовался "горяче-уикендовой" акцией и теперь у меня на "ореховом" счету 50,59 бонусов. Подскажите, плз, как ими воспользоваться? в приложении вижу две кнопки "Выиграть подарки" и "Вернуть покупки". Слова "выиграть" и "подарки" доверия не вызвали. При выборе второго варианта приложение мне сообщило, что нужно больше бонусов или покупок. Мне нужно сделать покупку на 50,59 грн, чтобы иметь возможность ее "вернуть"? Если так, то годится ли в качестве такой покупки пополнение телефона, оплата коммуналки (через Портмоне, например)?

если статус Бронза, то нужно сделать покупку на 50,59*0,805 грн в категории не входящей в перечень исключений (4900 коммуналка, 4814 - не годятся)
Спасибо. Статус, естественно, начальный, то есть силвер. Значит, мне нужно еще накопить 12 бонусов (потратить 2400 грн), чтобы вывести их.
Вывод: Алла просто развела на 3,6 грн недополученного кешбэка, который мог бы получить, заплатив Викой. Что ж, неприятно, но предсказуемо.

Можна й не поспішати з обналом тих горіхів. Тим більше статус у Вас вже не початковий, бо призові місця в Али зі срібла починаються. Вподобаєте ще якісь категорії, тоді й повиводите. Вам же Віка стільки (полтос від стольника це близько 50% на хвилиночку) не наливає...
Востаннє редагувалось kreuz в Пон 24 чер, 2019 20:10, всього редагувалось 1 раз.
Промокод DIS87TV на 50 грн + Бонус к депозиту от Минфина: minfin.com.ua/deposits/bonus/
kreuz
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 20:07

  kreuz написав:А що з собою треба мати для дармової заміни? Стартовий пакет, пін та пук, пашпорт?

Для припейда вистачає старої сімки.
wig
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 20:15

Re: Альфа-Банк

kreuz написав:А що з собою треба мати для дармової заміни? Стартовий пакет, пін та пук, пашпорт?

Тільки сім-карту.
Але бувають браковані партії, через 1-2 місяці можливо прийдеться міняти знову!
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 20:26

  Alfa_Bank написав:
  NO PASARAN написав:Мне стыдно за такую НИКАКАШНУЮ "поддержку".Особенно за "специалиста Серж и иже с ним".про кодовое слово к Депозиту Вы слышали???Я нет.А вы?А они знают.

NO PASARAN, добрый день. Про кодовое слово к депозиту слышала. Если я правильно поняла ситуацию, то кодовое слово у вас запросили для идентификации по депозиту. Оно заменяется другими параметрами, если вы его не называете. Давайте разберемся. Напишите мне в ЛС, пожалуйста, ваш ИНН и детали ситуации. Проверю действия КЦ.

А можно всем рассказать, что за секретное слово и у кого его узнать можно? Думаю, тут мало кто о таком слове слышал...
ol_zy
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 20:33

Re: Альфа-Банк

Vorlon написав:Кащей
Вы в кино вообще никогда не ходите?
Не хожу. Тем более за свои. А какой срок жизни у ореховых бонусов?
Кащей
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