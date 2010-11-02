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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7248724972507251

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 982
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
203
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
164
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
157
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
269
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
189
Всього голосів : 982
Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 20:35

Re: Альфа-Банк

clientage написав:
  Кащей написав:Алла просто развела на 3,6 грн

ну эт нормааально, вам же нуна как-то статус поднять, потом будете по 20% стричь на... конфетах или корме для кошек :)
Конфеты - это что?
Кащей
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 20:35

  ol_zy написав:А можно всем рассказать, что за секретное слово и у кого его узнать можно?

Это, наверно, кто в отделении открывает. В МАБе ничего подобного не спрашивают.
wig
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