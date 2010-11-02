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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 24 чер, 2019 20:35
clientage написав: Кащей написав:
Алла просто развела на 3,6 грн
ну эт нормааально, вам же нуна как-то статус поднять, потом будете по 20% стричь на... конфетах или корме для кошек
Конфеты - это что?
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Додано: Пон 24 чер, 2019 20:35
ol_zy написав:
А можно всем рассказать, что за секретное слово и у кого его узнать можно?
Это, наверно, кто в отделении открывает. В МАБе ничего подобного не спрашивают.
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Додано: Пон 24 чер, 2019 20:43
Кащей написав: clientage написав: Кащей написав:
Алла просто развела на 3,6 грн
ну эт нормааально, вам же нуна как-то статус поднять, потом будете по 20% стричь на... конфетах или корме для кошек
Конфеты - это что?
Конфеты- это у Аллы МСС кондитерские. Уже не помню какие. Магазины Рошен подходили у меня. Конфеток купил до нужной суммы для вывода.
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