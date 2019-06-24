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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 24 чер, 2019 20:35
clientage написав: Кащей написав:
Алла просто развела на 3,6 грн
ну эт нормааально, вам же нуна как-то статус поднять, потом будете по 20% стричь на... конфетах или корме для кошек
Конфеты - это что?
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Кащей
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Додано: Пон 24 чер, 2019 20:35
ol_zy написав:
А можно всем рассказать, что за секретное слово и у кого его узнать можно?
Это, наверно, кто в отделении открывает. В МАБе ничего подобного не спрашивают.
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wig
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Додано: Пон 24 чер, 2019 20:43
Кащей написав: clientage написав: Кащей написав:
Алла просто развела на 3,6 грн
ну эт нормааально, вам же нуна как-то статус поднять, потом будете по 20% стричь на... конфетах или корме для кошек
Конфеты - это что?
Конфеты- это у Аллы МСС кондитерские. Уже не помню какие. Магазины Рошен подходили у меня. Конфеток купил до нужной суммы для вывода.
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lel
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Додано: Вів 25 чер, 2019 05:09
Олег1964 написав: Искатель написав:
Не могу спокойно пройти мимо, видя, что написанное мной ранее никто не увидел.
Придется повторить.
Итак, находясь в ... одной из стран Еврозоны, неоднократно рассчитывался кредиткой(!!!!) "Максимум Ворлд" на АЗС и в других точках.
Суммы зарезервировались (залочились) по курсу 29,75 грн/евро. Списались через 3 дня по курсу 29,80 грн/евро.
Вопрос: ГДЕ ТУТ УВИДЕЛИ НЕОПРАВДАННО ВЫСОКИЕ КУРСЫ? А если учесть, что на АЗС получил 3% кешбэка "грязными", то вообще симпатично выходит.
Давайте уточнять: за границей не надо пользоваться ДЕБЕТНЫМИ КАРТАМИ Альфа-банка. Именно дебетками: Комфортом, Ультрой, Блэком и т.п. Т.к. по этим картам есть комиссия за конвертацию в размере 1%.
По кредиткам (в гривне, а других и нет) комиссии за конвертацию нет. А курсы - может, чуточку выше, чем лучшие по системе, но вполне удобоваримые.
У Вас когда появилась карта Максимум, позвольте спросить?
Вы до июня этого года видели курсы валют по картам?
Позволяю спросить
Давно появилась.
Но! Я не каждый месяц езжу за границу, увы (( Три года назад в Кишиневе (Молдова) тоже заправлялся на АЗС и делал покупки в супермаркетах с этой же картой. И тоже не увидел аж чересчур завышенного курса. Правда, тогда любили заблочить на 10% больше, но при проводке излишки возвращали.
И говорю о том, что видел вот-вот, а не то, что было давно.
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Искатель
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Додано: Вів 25 чер, 2019 05:16
wig написав: Искатель написав:
А у меня нет евровой карты в Альфа-банке
Так сейчас же на халяву раздают.
А что именно на халяву раздают?
У меня 2 Ультры. Мне третью Ультру в евро дадут? Или что? Не совсем понял.
Но в свете последнего онлайн-валютообмена от карты в евро в Альфе не отказался бы.
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Искатель
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Додано: Вів 25 чер, 2019 05:20
Alfa_Bank написав: Искатель написав:
В общем, и у меня создалась ситуация, когда, очевидно, выгоднее заплатить 60 грн РКО вместо того, чтобы гасить задолженность в ноль.
Но стали грызть сомнения, поэтому решил попросить помощи клуба.
Суть вопроса вот в чем.
Кредитка "Максимум World" (не ЭКО)
24.05.19 была очень крупная покупка, которую через 3 дня перевел в рассрочку.
01.06.19 была еще одна крупная покупка, которую также через 3 дня перевел в рассрочку (в смысле, заявку подал сразу же, а перевелось в течение 3х дней).
РД - 7го числа, т.е. 7.06. обе эти суммы были на рассрочках.
Следующий РД - 07.07.
Мне выгодно заплатить 60 грн, чтобы эти деньги еще полежали... скажем, в очень хорошем банке под очень неплохой процент. Но смущают именно эти две суммы рассрочек.
Я их просто отменил, т.е. сейчас "Рассрочки" - ноль, "загальний баланс" - с их учетом, естественно.
С учетом того, что новый льготный период - 62 дня, а операции были проведены по счету соответственно 27.05.19 (первая) и 04.06.19 (вторая), не получится ли так, что по данным покупкам до 07.08. уже будет больше 62х дней и, как результат, они выпадут из ЛП?
Возможно, коряво объяснил, но думаю, что те, кто в теме, поймут.
Т.е. не накажу ли я сам себя в этом случае?
Большое спасибо всем ответившим!
Искатель, добрый день. Суммы из ЛП не выпадут, т.к. операция гашения рассрочки будет проведена в новом расчетном периоде.
Огромное спасибо за ответ, очаровательная Alfa_Bank!
А можно уточнить: какую-то минимальную сумму (минимальный платеж) надо внести или совсем ничего не надо? "У меня это в первый раз" (когда к РД не гашу полностью задолженность и сознательно иду на 60 грн РКО).
Т.е. я правильно понимаю: у меня РД 7.07. Я сейчас ничего не делаю и всю задолженность должен погасить ДО 7.08, верно?
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Искатель
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Додано: Вів 25 чер, 2019 06:24
У всех вход в МАБ не работает?
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Kevin
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Додано: Вів 25 чер, 2019 07:03
wig написав: ol_zy написав:
А можно всем рассказать, что за секретное слово и у кого его узнать можно?
Это, наверно, кто в отделении открывает. В МАБе ничего подобного не спрашивают.
Так и в отделении пару раз открывал - никто ничего не спрашивал никогда...
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ol_zy
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Додано: Вів 25 чер, 2019 07:25
Шановна Alfa, доброго ранку Вам!
Скажіть, а чи входитиме у грейс за карткою ЕКО оплата замовлення на ОЛХ, який розбиває платіж на два: власне за товар (р2р 6012) + за доставку (4215). Чи ця операція буде вважатися неторговою, тому 26% згідно п. 2 одразу після проведення за рахунком почнуть накопичуватися? Може будуть ще якісь комісії?
Дякую за швидку відповідь.
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kreuz
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