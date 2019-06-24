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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 25 чер, 2019 07:51
Олег1964 написав: Alfa_Bank написав: Олег1964 написав:
Кстати, офпред обещала попросить прикрутить курсы валют по картам в Моби МАБ.
Олег1964, добрый день. Про обещание помню. В начале июля буду передавать все собранные предложения, и ваше так же.
Спасибо. А нельзя ли попросить снова сделать нормальные рыночные курсы по картам?
Хотя бы уже как у моно
Олег1964, доброе утро. Попросить можно все) но получить положительный ответ на просьбу гарантий нет.
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Додано: Вів 25 чер, 2019 07:57
Zochan написав:
wig написав:Так сейчас же на халяву раздают.
Ця картка з окремим тарифом чи сумується з пакетними картками?
Zochan, доброго ранку. По картці діє окремий тариф.
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Додано: Вів 25 чер, 2019 08:04
wig написав:
Согласен. Возможность анонсирована, но реально не работает.
Предлагает заказать евровую карту, а дальше - "что-то пошло не так".
Прошу представителя протестировать, исправить апликуху, а пока ее пилят - разрешить заказ фасткарты по телефону, факсу или емейлом.
PS Вторая попытка - процесс дошел до выбора отделения. И, опять, "что-то пошло не так".
wig, доброе утро. Заказ карты доступен только если у вас нет счетов в той же валюте, даже закрытых. Ориентировочно к середине июля 2019 закрытые валютные счета не будут влиять на возможность оформление Fast Card. Нет ваших данных, не могу проверить почему у вас такая ошибка. Напишите ИНН в ЛС, посмотрим.
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Додано: Вів 25 чер, 2019 08:13
Alfa_Bank написав:[Заказ карты доступен только если у вас нет счетов в той же валюте, даже закрытых.
У меня был Платинум блэк в валюте. Закрыт 20 месяцев назад.
Размер имеет значение.
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Додано: Вів 25 чер, 2019 08:18
ol_zy написав: Alfa_Bank написав: NO PASARAN написав:
Мне стыдно за такую НИКАКАШНУЮ "поддержку".Особенно за "специалиста Серж и иже с ним".про кодовое слово к Депозиту Вы слышали???Я нет.А вы?А они знают.
NO PASARAN, добрый день. Про кодовое слово к депозиту слышала. Если я правильно поняла ситуацию, то кодовое слово у вас запросили для идентификации по депозиту. Оно заменяется другими параметрами, если вы его не называете. Давайте разберемся. Напишите мне в ЛС, пожалуйста, ваш ИНН и детали ситуации. Проверю действия КЦ.
А можно всем рассказать, что за секретное слово и у кого его узнать можно? Думаю, тут мало кто о таком слове слышал...
ol_zy, добрый день. Аналог кодового слова по карте. Установить/поменять можно в отделении банка.
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Додано: Вів 25 чер, 2019 08:25
Ну сейчас уже вроде курсы в норме (вчера сравнивал, альфа по евро 26,9, моно - 30)
wig написав: mephala написав:wig
а по кредиткам аллы считает 1% за конверт?
или просто курс завышен и все?
За все кредитки не скажу, у меня максимка и водафон, и в них конвертация 0%. Так что до 1-го июня, пока еще не было заградительных курсов, я их брал в путешествия.
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Додано: Вів 25 чер, 2019 08:29
Искатель написав:
Огромное спасибо за ответ, очаровательная Alfa_Bank!
А можно уточнить: какую-то минимальную сумму (минимальный платеж) надо внести или совсем ничего не надо? "У меня это в первый раз" (когда к РД не гашу полностью задолженность и сознательно иду на 60 грн РКО).
Т.е. я правильно понимаю: у меня РД 7.07. Я сейчас ничего не делаю и всю задолженность должен погасить ДО 7.08, верно?
Правильно понимаете. Сейчас погасив досрочно рассрочку, пепеведете сумму в стандартную задолженность по карте. По которой в РД 5.07 (7-е выходной) будет сформирована сумма для ЛП и ОМП + списано ежемесячное РКО, все это нужно будет погасить до 7.08.
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Додано: Вів 25 чер, 2019 08:48
Юлия, а можете уточнить касательно выше заданного вопроса о 120 грн бонусах максимум по карте ЕКО за 1 транзакцию? Это правило касается только трат в ЭКО или любых трат?
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Додано: Вів 25 чер, 2019 08:51
Menwyy написав:
Юлия, а можете уточнить касательно выше заданного вопроса о 120 грн бонусах максимум по карте ЕКО за 1 транзакцию? Это правило касается только трат в ЭКО или любых трат?
Menwyy, добрый день. Да, конечно. Вопрос на уточнении. Отвечу и вам и kreuz
как только получу ответ.
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Додано: Вів 25 чер, 2019 08:51
Alfa_Bank написав:
ol_zy, добрый день. Аналог кодового слова по карте. Установить/поменять можно в отделении банка.
если во время оформления депо у клиента ничего не спрашивают значение кодового слова остается пустое?
а то как то дико выглядит если у клиента ничего не спрашивали какое слово установить в качестве кодового но оно оказалось установленным.
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