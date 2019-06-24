Alfa_Bank написав:ol_zy, добрый день. Аналог кодового слова по карте. Установить/поменять можно в отделении банка.
если во время оформления депо у клиента ничего не спрашивают значение кодового слова остается пустое? а то как то дико выглядит если у клиента ничего не спрашивали какое слово установить в качестве кодового но оно оказалось установленным.
mephala, добрый день. Если не спрашивали, то его не будет. З.Ы. Кодовое слово по депозиту редко устанавливают( Параметр не часто используется и заменим другими данными при идентификации.
Уважаемая Альфа-Банк. На моей ЭКО максимум, которую я получил в январе, как оказалось, не подключен 3д-секьюр. Вчера, потратив 2 грн. на звонок в колл-центр, я был обнадежен, что 3д мне включили и картой через 5 минут можно пользоваться, но на данный момент это не так!!!
Включите мне 3д и объясните пареньку с горячей линии как это правильно делается.
Alfa_Bank написав:wig, доброе утро. Заказ карты доступен только если у вас нет счетов в той же валюте, даже закрытых. Ориентировочно к середине июля 2019 закрытые валютные счета не будут влиять на возможность оформление Fast Card. Нет ваших данных, не могу проверить почему у вас такая ошибка. Напишите ИНН в ЛС, посмотрим.
Евровых счетов сроду не было, даже в пакете "Блек". А фасткард сегодня утром волшебным образом оформилась. Надеюсь, это результат внушения, которое вы сделали ответственному отделу, и за ночь они допилили бакэнд. Большое спасибо.
Alfa_Bank написав:wig, доброе утро. Заказ карты доступен только если у вас нет счетов в той же валюте, даже закрытых. Ориентировочно к середине июля 2019 закрытые валютные счета не будут влиять на возможность оформление Fast Card. Нет ваших данных, не могу проверить почему у вас такая ошибка. Напишите ИНН в ЛС, посмотрим.
Евровых счетов сроду не было, даже в пакете "Блек". А фасткард сегодня утром волшебным образом оформилась. Надеюсь, это результат внушения, которое вы сделали ответственному отделу, и за ночь они допилили бакэнд. Большое спасибо.
WachtAmRhein написав:Уважаемая Альфа-Банк. На моей ЭКО максимум, которую я получил в январе, как оказалось, не подключен 3д-секьюр. Вчера, потратив 2 грн. на звонок в колл-центр, я был обнадежен, что 3д мне включили и картой через 5 минут можно пользоваться, но на данный момент это не так!!!
Включите мне 3д и объясните пареньку с горячей линии как это правильно делается.
WachtAmRhein, добрый день. 3д переподключила, необходимо полчаса для обновления инфо. С остальным разбираюсь. Отпишусь.
Востаннє редагувалось Alfa_Bank в Вів 25 чер, 2019 09:49, всього редагувалось 1 раз.
Скажіть, а чи входитиме у грейс за карткою ЕКО оплата замовлення на ОЛХ, який розбиває платіж на два: власне за товар (р2р 6012) + за доставку (4215). Чи ця операція буде вважатися неторговою, тому 26% згідно п. 2 одразу після проведення за рахунком почнуть накопичуватися? Може будуть ще якісь комісії?