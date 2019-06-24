RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7250725172527253

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 982
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
203
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
164
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
157
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
269
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
189
Всього голосів : 982
Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 09:10

  Искатель написав:
  wig написав:
  Искатель написав:А у меня нет евровой карты в Альфа-банке

Так сейчас же на халяву раздают.

А что именно на халяву раздают?
У меня 2 Ультры. Мне третью Ультру в евро дадут? Или что? Не совсем понял.
Но в свете последнего онлайн-валютообмена от карты в евро в Альфе не отказался бы.

«Fast Card» для фізичних осіб для оформлення через AlfaMobail
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
vollena71
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2013
З нами з: 18.09.13
Подякував: 420 раз.
Подякували: 389 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 09:10

  mephala написав:
  Alfa_Bank написав:ol_zy, добрый день. Аналог кодового слова по карте. Установить/поменять можно в отделении банка.

если во время оформления депо у клиента ничего не спрашивают значение кодового слова остается пустое?
а то как то дико выглядит если у клиента ничего не спрашивали какое слово установить в качестве кодового но оно оказалось установленным.

mephala, добрый день. Если не спрашивали, то его не будет.
З.Ы. Кодовое слово по депозиту редко устанавливают( Параметр не часто используется и заменим другими данными при идентификации.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 6535
З нами з: 18.02.13
Подякував: 50 раз.
Подякували: 557 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 09:26

Уважаемая Альфа-Банк. На моей ЭКО максимум, которую я получил в январе, как оказалось, не подключен 3д-секьюр. Вчера, потратив 2 грн. на звонок в колл-центр, я был обнадежен, что 3д мне включили и картой через 5 минут можно пользоваться, но на данный момент это не так!!!

Включите мне 3д и объясните пареньку с горячей линии как это правильно делается.
WachtAmRhein
 
Повідомлень: 8657
З нами з: 16.11.11
Подякував: 655 раз.
Подякували: 1287 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 09:33

  Alfa_Bank написав:wig, доброе утро. Заказ карты доступен только если у вас нет счетов в той же валюте, даже закрытых. Ориентировочно к середине июля 2019 закрытые валютные счета не будут влиять на возможность оформление Fast Card. Нет ваших данных, не могу проверить почему у вас такая ошибка. Напишите ИНН в ЛС, посмотрим.

Евровых счетов сроду не было, даже в пакете "Блек".
А фасткард сегодня утром волшебным образом оформилась. Надеюсь, это результат внушения, которое вы сделали ответственному отделу, и за ночь они допилили бакэнд. Большое спасибо.
wig
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4249
З нами з: 06.01.12
Подякував: 57 раз.
Подякували: 266 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 09:40

  wig написав:
  Alfa_Bank написав:wig, доброе утро. Заказ карты доступен только если у вас нет счетов в той же валюте, даже закрытых. Ориентировочно к середине июля 2019 закрытые валютные счета не будут влиять на возможность оформление Fast Card. Нет ваших данных, не могу проверить почему у вас такая ошибка. Напишите ИНН в ЛС, посмотрим.

Евровых счетов сроду не было, даже в пакете "Блек".
А фасткард сегодня утром волшебным образом оформилась. Надеюсь, это результат внушения, которое вы сделали ответственному отделу, и за ночь они допилили бакэнд. Большое спасибо.

wig, это радует) спасибо, что отписались.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 6535
З нами з: 18.02.13
Подякував: 50 раз.
Подякували: 557 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 09:41

  WachtAmRhein написав:Уважаемая Альфа-Банк. На моей ЭКО максимум, которую я получил в январе, как оказалось, не подключен 3д-секьюр. Вчера, потратив 2 грн. на звонок в колл-центр, я был обнадежен, что 3д мне включили и картой через 5 минут можно пользоваться, но на данный момент это не так!!!

Включите мне 3д и объясните пареньку с горячей линии как это правильно делается.

WachtAmRhein, добрый день. 3д переподключила, необходимо полчаса для обновления инфо. С остальным разбираюсь. Отпишусь.
Востаннє редагувалось Alfa_Bank в Вів 25 чер, 2019 09:49, всього редагувалось 1 раз.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 6535
З нами з: 18.02.13
Подякував: 50 раз.
Подякували: 557 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 09:47


Кстати, кто не хочет покупать десятку, это не обязательно.
После оформления фасткарды, аппликуха опять перебрасывает на валютообмен, и можно его не завершать. Карта то уже оформлена!
wig
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4249
З нами з: 06.01.12
Подякував: 57 раз.
Подякували: 266 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 09:54

  kreuz написав:Перечитав. Здається, правда Ваша, нехай Alfa внесе ясність, бо спеціально перевіряти не хо...

kreuz, доброго дня. Це правило ЕКО. Ми нараховуємо 2%, мах. 500 грн. за місяць.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 6535
З нами з: 18.02.13
Подякував: 50 раз.
Подякували: 557 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 09:56

  kreuz написав:Шановна Alfa, доброго ранку Вам!

Скажіть, а чи входитиме у грейс за карткою ЕКО оплата замовлення на ОЛХ, який розбиває платіж на два: власне за товар (р2р 6012) + за доставку (4215). Чи ця операція буде вважатися неторговою, тому 26% згідно п. 2 одразу після проведення за рахунком почнуть накопичуватися? Може будуть ще якісь комісії?

Дякую за швидку відповідь.

kreuz, уточнюю, відпишусь.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 6535
З нами з: 18.02.13
Подякував: 50 раз.
Подякували: 557 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 09:57

  Alfa_Bank написав:
  Menwyy написав:Юлия, а можете уточнить касательно выше заданного вопроса о 120 грн бонусах максимум по карте ЕКО за 1 транзакцию? Это правило касается только трат в ЭКО или любых трат?

Menwyy, добрый день. Да, конечно. Вопрос на уточнении. Отвечу и вам и kreuz как только получу ответ.

Menwyy, это правила ЕКО, мы начисляем 2%, максимум 500 грн. за отчетный месяц.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 6535
З нами з: 18.02.13
Подякував: 50 раз.
Подякували: 557 раз.
 
Профіль
1
1
  #<1 ... 7250725172527253
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: alex2013a90, diplomnet, Ferlakur, rudnitep, vollena71, Волоdимир і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
А-Банк 1 ... 1267, 1268, 1269
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
12688 1805158
Переглянути останнє повідомлення
Вів 25 чер, 2019 09:01
vollena71
Райффайзен Банк Аваль 1 ... 641, 642, 643
Anonymous » Нед 28 лис, 2004 13:30
6423 1495912
Переглянути останнє повідомлення
Вів 25 чер, 2019 07:16
alex2013a90
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3454, 3455, 3456
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
34556 4263288
Переглянути останнє повідомлення
Пон 24 чер, 2019 23:25
greenozon

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.