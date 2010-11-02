RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7251725272537254

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 982
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
203
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
164
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
157
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
269
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
189
Всього голосів : 982
Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 10:44

  Искатель написав:
  Олег1964 написав:
  Искатель написав:Не могу спокойно пройти мимо, видя, что написанное мной ранее никто не увидел.
Придется повторить.
Итак, находясь в ... одной из стран Еврозоны, неоднократно рассчитывался кредиткой(!!!!) "Максимум Ворлд" на АЗС и в других точках.
Суммы зарезервировались (залочились) по курсу 29,75 грн/евро. Списались через 3 дня по курсу 29,80 грн/евро.

Вопрос: ГДЕ ТУТ УВИДЕЛИ НЕОПРАВДАННО ВЫСОКИЕ КУРСЫ? А если учесть, что на АЗС получил 3% кешбэка "грязными", то вообще симпатично выходит.

Давайте уточнять: за границей не надо пользоваться ДЕБЕТНЫМИ КАРТАМИ Альфа-банка. Именно дебетками: Комфортом, Ультрой, Блэком и т.п. Т.к. по этим картам есть комиссия за конвертацию в размере 1%.
По кредиткам (в гривне, а других и нет) комиссии за конвертацию нет. А курсы - может, чуточку выше, чем лучшие по системе, но вполне удобоваримые.


У Вас когда появилась карта Максимум, позвольте спросить?
Вы до июня этого года видели курсы валют по картам?

Позволяю спросить :) Давно появилась.
Но! Я не каждый месяц езжу за границу, увы (( Три года назад в Кишиневе (Молдова) тоже заправлялся на АЗС и делал покупки в супермаркетах с этой же картой. И тоже не увидел аж чересчур завышенного курса. Правда, тогда любили заблочить на 10% больше, но при проводке излишки возвращали.

И говорю о том, что видел вот-вот, а не то, что было давно.


А я вот за границу езжу очень часто и по работе, и на отдых. Максимкой пользуюсь с 2016 года, за кордоном в том числе, зная, что курсы валют по карте на момент проводки ВСЕГДА были ниже курсов валют в николаевских обменниках. А курсы привата, а потом и моно, даже рядом не стояли с курсами альфа по любым валютам. И это было до июня этого года.
На сегодня доллар у моно 26.23, а по картам альфа 26.35
Это завышенный и заградительный курс.
Кто это понимает - не пользуйтесь картами альфа за границей.
Олег1964
 
Повідомлень: 128
З нами з: 03.10.16
Подякував: 7 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 10:48

  Menwyy написав:Ну сейчас уже вроде курсы в норме (вчера сравнивал, альфа по евро 26,9, моно - 30)
wig написав:
  mephala написав:wig
а по кредиткам аллы считает 1% за конверт?
или просто курс завышен и все?

За все кредитки не скажу, у меня максимка и водафон, и в них конвертация 0%. Так что до 1-го июня, пока еще не было заградительных курсов, я их брал в путешествия.

Нужно смотреть курсы валют по картам на сайте банка. В Моби МАБ таких нет.
Такие курсы валют появились у Аллы с июня 2019 года.
Олег1964
 
Повідомлень: 128
З нами з: 03.10.16
Подякував: 7 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 10:54

  Олег1964 написав:Нужно смотреть курсы валют по картам на сайте банка. В Моби МАБ таких нет.
Такие курсы валют появились у Аллы с июня 2019 года.

Золотые времена были, когда действовало правило: один банк - один курс. Еще и в течение суток нельзя было менять.
А сейчас ишь, распоясались.
wig
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4250
З нами з: 06.01.12
Подякував: 57 раз.
Подякували: 267 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 11:21

  Alfa_Bank написав:
  kreuz написав:Перечитав. Здається, правда Ваша, нехай Alfa внесе ясність, бо спеціально перевіряти не хо...

kreuz, доброго дня. Це правило ЕКО. Ми нараховуємо 2%, мах. 500 грн. за місяць.

Виглядає так, що від Альфи бонуси йдуть за весь місяць однією сумою, тому ЕКО їм обрізання не робить. Проте без тлумача можна було читати й так і сяк, а хоч догори дригом, тому щиро дякую Вам, Юля!

Бо навіть якщо консультація виявиться невірною на відміну від більшості Ви завжди робите це відповідально. Низький уклін Вам за це!
Промокод DIS87TV на 50 грн + Бонус к депозиту от Минфина: minfin.com.ua/deposits/bonus/
kreuz
 
Повідомлень: 1674
З нами з: 10.12.07
Подякував: 118 раз.
Подякували: 96 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 11:23

  kreuz написав:
  Alfa_Bank написав:
  kreuz написав:Перечитав. Здається, правда Ваша, нехай Alfa внесе ясність, бо спеціально перевіряти не хо...

kreuz, доброго дня. Це правило ЕКО. Ми нараховуємо 2%, мах. 500 грн. за місяць.

Без тлумача можна було читати й так і сяк, а хоч догори дригом, тому щиро дякую Вам, Юля! Бо навіть якщо консультація виявиться невірною на відміну від більшості Ви завжди робите це відповідально. Низький уклін Вам за це!


Ну что неясно? Если вы в ЭКО скупитесь за день на 25000, то получите от ЭКО бонусами 120 сразу, а от Альфы ещё 500 в начале следующего месяца.

А если по тысяче в день, то и там и там по 500
WachtAmRhein
 
Повідомлень: 8658
З нами з: 16.11.11
Подякував: 655 раз.
Подякували: 1287 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 11:28

Re: Альфа-Банк

Неприятно, когда рассчитываешься картой дебетовой в Египте, а списание идет не только 1%, но и 4,5% за «снятие наличных». В Альфе объяснили, что так прошит терминал. Мелочь, но..
$$$$$$$$$
jokk
Аватар користувача
 
Повідомлень: 506
З нами з: 21.09.10
Подякував: 1 раз.
Подякували: 67 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 11:29

Re: Альфа-Банк

А я наче вже нічого не питав ; )

Хоч раніше такий висновок теж можна було зробити, але певності в тому не було.
Промокод DIS87TV на 50 грн + Бонус к депозиту от Минфина: minfin.com.ua/deposits/bonus/
kreuz
 
Повідомлень: 1674
З нами з: 10.12.07
Подякував: 118 раз.
Подякували: 96 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 11:36

  wig написав:
  Олег1964 написав:Нужно смотреть курсы валют по картам на сайте банка. В Моби МАБ таких нет.
Такие курсы валют появились у Аллы с июня 2019 года.

Золотые времена были, когда действовало правило: один банк - один курс. Еще и в течение суток нельзя было менять.
А сейчас ишь, распоясались.

Таки да! :(
Олег1964
 
Повідомлень: 128
З нами з: 03.10.16
Подякував: 7 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 7251725272537254
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: maxprofit, rudnitep, Solar_simfi, vollena71 і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
ОТП БАНК 1 ... 601, 602, 603
Anonymous » П'ят 19 лис, 2004 13:48
6022 1386688
Переглянути останнє повідомлення
Вів 25 чер, 2019 11:54
rudnitep
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3454, 3455, 3456
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
34559 4263410
Переглянути останнє повідомлення
Вів 25 чер, 2019 11:41
greenozon
Банк Глобус 1 ... 499, 500, 501
Модератор » Вів 02 лис, 2010 14:22
5003 672387
Переглянути останнє повідомлення
Вів 25 чер, 2019 11:27
tano

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ОТП БАНК (6023)
25.06.2019 12:54
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.