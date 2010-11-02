Искатель написав:Не могу спокойно пройти мимо, видя, что написанное мной ранее никто не увидел. Придется повторить. Итак, находясь в ... одной из стран Еврозоны, неоднократно рассчитывался кредиткой(!!!!) "Максимум Ворлд" на АЗС и в других точках. Суммы зарезервировались (залочились) по курсу 29,75 грн/евро. Списались через 3 дня по курсу 29,80 грн/евро.
Вопрос: ГДЕ ТУТ УВИДЕЛИ НЕОПРАВДАННО ВЫСОКИЕ КУРСЫ? А если учесть, что на АЗС получил 3% кешбэка "грязными", то вообще симпатично выходит.
Давайте уточнять: за границей не надо пользоваться ДЕБЕТНЫМИ КАРТАМИ Альфа-банка. Именно дебетками: Комфортом, Ультрой, Блэком и т.п. Т.к. по этим картам есть комиссия за конвертацию в размере 1%. По кредиткам (в гривне, а других и нет) комиссии за конвертацию нет. А курсы - может, чуточку выше, чем лучшие по системе, но вполне удобоваримые.
У Вас когда появилась карта Максимум, позвольте спросить? Вы до июня этого года видели курсы валют по картам?
Позволяю спросить Давно появилась. Но! Я не каждый месяц езжу за границу, увы (( Три года назад в Кишиневе (Молдова) тоже заправлялся на АЗС и делал покупки в супермаркетах с этой же картой. И тоже не увидел аж чересчур завышенного курса. Правда, тогда любили заблочить на 10% больше, но при проводке излишки возвращали.
И говорю о том, что видел вот-вот, а не то, что было давно.
А я вот за границу езжу очень часто и по работе, и на отдых. Максимкой пользуюсь с 2016 года, за кордоном в том числе, зная, что курсы валют по карте на момент проводки ВСЕГДА были ниже курсов валют в николаевских обменниках. А курсы привата, а потом и моно, даже рядом не стояли с курсами альфа по любым валютам. И это было до июня этого года. На сегодня доллар у моно 26.23, а по картам альфа 26.35 Это завышенный и заградительный курс. Кто это понимает - не пользуйтесь картами альфа за границей.
kreuz написав:Перечитав. Здається, правда Ваша, нехай Alfa внесе ясність, бо спеціально перевіряти не хо...
kreuz, доброго дня. Це правило ЕКО. Ми нараховуємо 2%, мах. 500 грн. за місяць.
Без тлумача можна було читати й так і сяк, а хоч догори дригом, тому щиро дякую Вам, Юля! Бо навіть якщо консультація виявиться невірною на відміну від більшості Ви завжди робите це відповідально. Низький уклін Вам за це!
Ну что неясно? Если вы в ЭКО скупитесь за день на 25000, то получите от ЭКО бонусами 120 сразу, а от Альфы ещё 500 в начале следующего месяца.
Alfa_Bank написав:Что имеется ввиду под «датой зачисления» в квитанции из раздела "все операции" дополнительно уточню.
В этом то и вопрос
mustbe, добрый день. Дата проводки должна отображать дату проведения по счету. Дата зачисления - дату гарантированного зачисления на счет (она указывается с запасом). Сейчас как раз поддержка работает над тем, чтоб отображать только дату зачисления и дату проводки.
Alfa_Bank написав:Что имеется ввиду под «датой зачисления» в квитанции из раздела "все операции" дополнительно уточню.
В этом то и вопрос
mustbe, добрый день. Дата проводки должна отображать дату проведения по счету. Дата зачисления - дату гарантированного зачисления на счет (она указывается с запасом). Сейчас как раз поддержка работает над тем, чтоб отображать только дату зачисления и дату проводки.
Спасибо, но всё равно не ясно - как может Дата Проводки отличаться от Даты Зачисления ? Можете пример привести - когда эти даты могут не совпадать ?