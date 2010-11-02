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Альфа-Банк
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Додано: Вів 25 чер, 2019 13:48
mustbe написав:
Спасибо, но всё равно не ясно - как может Дата Проводки отличаться от Даты Зачисления ?
Можете пример привести - когда эти даты могут не совпадать ?
Она и не должна отличаться. Поэтому сейчас над этим работаем. В ближайшем будущем все подкорректируем, чтоб не искажать инфо для клиента.
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Додано: Вів 25 чер, 2019 13:49
Олег1964 написав:
На сегодня доллар у моно 26.23, а по картам альфа 26.35
Это завышенный и заградительный курс.
Кто это понимает - не пользуйтесь картами альфа за границей.
у аллы курс на 0,5% больше чем у мони. не сказал бы что уж такой и заградительный.
тут больше играет роль будет изюм или нет при расчете картой.
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Додано: Вів 25 чер, 2019 13:51
jokk написав:
Неприятно, когда рассчитываешься картой дебетовой в Египте, а списание идет не только 1%, но и 4,5% за «снятие наличных». В Альфе объяснили, что так прошит терминал. Мелочь, но..
хм. а "снятие наличных" было больше чем лимит на месяц?
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Додано: Вів 25 чер, 2019 13:52
Alfa_Bank написав: kreuz написав:
Шановна Alfa
, доброго ранку Вам!
Скажіть, а чи входитиме у грейс за карткою ЕКО оплата замовлення на ОЛХ, який розбиває платіж на два: власне за товар (р2р 6012) + за доставку (4215). Чи ця операція буде вважатися неторговою, тому 26% згідно п. 2 одразу після проведення за рахунком почнуть накопичуватися? Може будуть ще якісь комісії?
Дякую за швидку відповідь.
kreuz, уточнюю, відпишусь.
День добігає кінця. Чим платити?
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Додано: Вів 25 чер, 2019 13:55
kreuz написав: Alfa_Bank написав: kreuz написав:
Шановна Alfa
, доброго ранку Вам!
Скажіть, а чи входитиме у грейс за карткою ЕКО оплата замовлення на ОЛХ, який розбиває платіж на два: власне за товар (р2р 6012) + за доставку (4215). Чи ця операція буде вважатися неторговою, тому 26% згідно п. 2 одразу після проведення за рахунком почнуть накопичуватися? Може будуть ще якісь комісії?
Дякую за швидку відповідь.
kreuz, уточнюю, відпишусь.
День добігає кінця. Чим платити?
п2п приравнивался всегда к снятию налички. потому сумма не будет в грейсе а сразу пойдет тикать процент сразу после проведения из расчета 26% годовых.
ну и изюма канеш не будет. при снятии налички никакого доп комиса по этой карте нету.
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Додано: Вів 25 чер, 2019 14:06
kreuz написав: Alfa_Bank написав: kreuz написав:
Шановна Alfa
, доброго ранку Вам!
Скажіть, а чи входитиме у грейс за карткою ЕКО оплата замовлення на ОЛХ, який розбиває платіж на два: власне за товар (р2р 6012) + за доставку (4215). Чи ця операція буде вважатися неторговою, тому 26% згідно п. 2 одразу після проведення за рахунком почнуть накопичуватися? Може будуть ще якісь комісії?
Дякую за швидку відповідь.
kreuz, уточнюю, відпишусь.
День добігає кінця. Чим платити?
Сервіси переказу з катки на картку не входять в число торгових операцій по картці. Але підтверждення інформації ще не отримала, тому і не відписуюсь поки.
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Додано: Вів 25 чер, 2019 14:19
Я именно там и смотрел. Раздел курсы по картам. Сравните сами.
Олег1964 написав: Menwyy написав:
Ну сейчас уже вроде курсы в норме (вчера сравнивал, альфа по евро 26,9, моно - 30)
wig написав:[quote="4692111:mephala"]wig
а по кредиткам аллы считает 1% за конверт?
или просто курс завышен и все?
За все кредитки не скажу, у меня максимка и водафон, и в них конвертация 0%. Так что до 1-го июня, пока еще не было заградительных курсов, я их брал в путешествия.
Нужно смотреть курсы валют по картам на сайте банка. В Моби МАБ таких нет.
Такие курсы валют появились у Аллы с июня 2019 года.[/quote]
https://www.airbnb.com/c/andriih266?currency=EUR
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Додано: Вів 25 чер, 2019 14:20
А теперь накиньте 2-3% кешбека от альфы (а это 52+ копейки) и курс моно уходит в небытие...
Олег1964 написав: Искатель написав: Олег1964 написав:
[quote="4692525:Искатель"]Не могу спокойно пройти мимо, видя, что написанное мной ранее никто не увидел.
Придется повторить.
Итак, находясь в ... одной из стран Еврозоны, неоднократно рассчитывался кредиткой(!!!!) "Максимум Ворлд" на АЗС и в других точках.
Суммы зарезервировались (залочились) по курсу 29,75 грн/евро. Списались через 3 дня по курсу 29,80 грн/евро.
Вопрос: ГДЕ ТУТ УВИДЕЛИ НЕОПРАВДАННО ВЫСОКИЕ КУРСЫ? А если учесть, что на АЗС получил 3% кешбэка "грязными", то вообще симпатично выходит.
Давайте уточнять: за границей не надо пользоваться ДЕБЕТНЫМИ КАРТАМИ Альфа-банка. Именно дебетками: Комфортом, Ультрой, Блэком и т.п. Т.к. по этим картам есть комиссия за конвертацию в размере 1%.
По кредиткам (в гривне, а других и нет) комиссии за конвертацию нет. А курсы - может, чуточку выше, чем лучшие по системе, но вполне удобоваримые.
У Вас когда появилась карта Максимум, позвольте спросить?
Вы до июня этого года видели курсы валют по картам?
Позволяю спросить
Давно появилась.
Но! Я не каждый месяц езжу за границу, увы (( Три года назад в Кишиневе (Молдова) тоже заправлялся на АЗС и делал покупки в супермаркетах с этой же картой. И тоже не увидел аж чересчур завышенного курса. Правда, тогда любили заблочить на 10% больше, но при проводке излишки возвращали.
И говорю о том, что видел вот-вот, а не то, что было давно.
А я вот за границу езжу очень часто и по работе, и на отдых. Максимкой пользуюсь с 2016 года, за кордоном в том числе, зная, что курсы валют по карте на момент проводки ВСЕГДА были ниже курсов валют в николаевских обменниках. А курсы привата, а потом и моно, даже рядом не стояли с курсами альфа по любым валютам. И это было до июня этого года.
На сегодня доллар у моно 26.23, а по картам альфа 26.35
Это завышенный и заградительный курс.
Кто это понимает - не пользуйтесь картами альфа за границей.[/quote]
https://www.airbnb.com/c/andriih266?currency=EUR
- экономьте до 27€ при бронировании жилья!
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Додано: Вів 25 чер, 2019 14:49
Хм.
А если у меня есть текущий счет в евро (открывал в свое время специально для валютообмена), то мне не светит эта Фасткард, да?
Или можно закрыть текущий счет - и попробовать?
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Додано: Вів 25 чер, 2019 14:52
Олег1964 написав:
А я вот за границу езжу очень часто и по работе, и на отдых. Максимкой пользуюсь с 2016 года, за кордоном в том числе, зная, что курсы валют по карте на момент проводки ВСЕГДА были ниже курсов валют в николаевских обменниках. А курсы привата, а потом и моно, даже рядом не стояли с курсами альфа по любым валютам. И это было до июня этого года.
На сегодня доллар у моно 26.23, а по картам альфа 26.35
Это завышенный и заградительный курс.
Кто это понимает - не пользуйтесь картами альфа за границей.
Ну, в этом плане не могу не согласиться. Но для того и есть разнообразие онлайн-валютообмена, чтобы выбрать, где купить. Особенно если можно тратить безналом.
Кстати, насчет моно: как я понимаю, Вы оформляли за 150 грн долларовую Моно?
Или через Google Pay платили виртуалкой Моно?
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Вів 25 чер, 2019 14:39
tano
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