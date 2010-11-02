RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7253725472557256>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 982
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
203
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
164
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
157
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
269
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
189
Всього голосів : 982
Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 13:48

  mustbe написав:Спасибо, но всё равно не ясно - как может Дата Проводки отличаться от Даты Зачисления ?
Можете пример привести - когда эти даты могут не совпадать ?

Она и не должна отличаться. Поэтому сейчас над этим работаем. В ближайшем будущем все подкорректируем, чтоб не искажать инфо для клиента.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 6541
З нами з: 18.02.13
Подякував: 50 раз.
Подякували: 557 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 13:49

  Олег1964 написав:На сегодня доллар у моно 26.23, а по картам альфа 26.35
Это завышенный и заградительный курс.
Кто это понимает - не пользуйтесь картами альфа за границей.

у аллы курс на 0,5% больше чем у мони. не сказал бы что уж такой и заградительный.
тут больше играет роль будет изюм или нет при расчете картой.
mephala
 
Повідомлень: 4716
З нами з: 07.04.14
Подякував: 54 раз.
Подякували: 627 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 13:51

  jokk написав:Неприятно, когда рассчитываешься картой дебетовой в Египте, а списание идет не только 1%, но и 4,5% за «снятие наличных». В Альфе объяснили, что так прошит терминал. Мелочь, но..

хм. а "снятие наличных" было больше чем лимит на месяц?
mephala
 
Повідомлень: 4716
З нами з: 07.04.14
Подякував: 54 раз.
Подякували: 627 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 13:52

  Alfa_Bank написав:
  kreuz написав:Шановна Alfa, доброго ранку Вам!

Скажіть, а чи входитиме у грейс за карткою ЕКО оплата замовлення на ОЛХ, який розбиває платіж на два: власне за товар (р2р 6012) + за доставку (4215). Чи ця операція буде вважатися неторговою, тому 26% згідно п. 2 одразу після проведення за рахунком почнуть накопичуватися? Може будуть ще якісь комісії?

Дякую за швидку відповідь.

kreuz, уточнюю, відпишусь.

День добігає кінця. Чим платити?
Промокод DIS87TV на 50 грн + Бонус к депозиту от Минфина: minfin.com.ua/deposits/bonus/
kreuz
 
Повідомлень: 1676
З нами з: 10.12.07
Подякував: 118 раз.
Подякували: 97 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 13:55

  kreuz написав:
  Alfa_Bank написав:
  kreuz написав:Шановна Alfa, доброго ранку Вам!

Скажіть, а чи входитиме у грейс за карткою ЕКО оплата замовлення на ОЛХ, який розбиває платіж на два: власне за товар (р2р 6012) + за доставку (4215). Чи ця операція буде вважатися неторговою, тому 26% згідно п. 2 одразу після проведення за рахунком почнуть накопичуватися? Може будуть ще якісь комісії?

Дякую за швидку відповідь.

kreuz, уточнюю, відпишусь.

День добігає кінця. Чим платити?

п2п приравнивался всегда к снятию налички. потому сумма не будет в грейсе а сразу пойдет тикать процент сразу после проведения из расчета 26% годовых.
ну и изюма канеш не будет. при снятии налички никакого доп комиса по этой карте нету.
mephala
 
Повідомлень: 4716
З нами з: 07.04.14
Подякував: 54 раз.
Подякували: 627 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 14:06

  kreuz написав:
  Alfa_Bank написав:
  kreuz написав:Шановна Alfa, доброго ранку Вам!

Скажіть, а чи входитиме у грейс за карткою ЕКО оплата замовлення на ОЛХ, який розбиває платіж на два: власне за товар (р2р 6012) + за доставку (4215). Чи ця операція буде вважатися неторговою, тому 26% згідно п. 2 одразу після проведення за рахунком почнуть накопичуватися? Може будуть ще якісь комісії?

Дякую за швидку відповідь.

kreuz, уточнюю, відпишусь.

День добігає кінця. Чим платити?

Сервіси переказу з катки на картку не входять в число торгових операцій по картці. Але підтверждення інформації ще не отримала, тому і не відписуюсь поки.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 6541
З нами з: 18.02.13
Подякував: 50 раз.
Подякували: 557 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 14:19

Re: Альфа-Банк

Я именно там и смотрел. Раздел курсы по картам. Сравните сами.
Олег1964 написав:
  Menwyy написав:Ну сейчас уже вроде курсы в норме (вчера сравнивал, альфа по евро 26,9, моно - 30)
wig написав:[quote="4692111:mephala"]wig
а по кредиткам аллы считает 1% за конверт?
или просто курс завышен и все?

За все кредитки не скажу, у меня максимка и водафон, и в них конвертация 0%. Так что до 1-го июня, пока еще не было заградительных курсов, я их брал в путешествия.

Нужно смотреть курсы валют по картам на сайте банка. В Моби МАБ таких нет.
Такие курсы валют появились у Аллы с июня 2019 года.[/quote]
https://www.airbnb.com/c/andriih266?currency=EUR - экономьте до 27€ при бронировании жилья! :roll:
Menwyy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 864
З нами з: 22.12.08
Подякував: 18 раз.
Подякували: 89 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 14:20

Re: Альфа-Банк

А теперь накиньте 2-3% кешбека от альфы (а это 52+ копейки) и курс моно уходит в небытие...
Олег1964 написав:
  Искатель написав:
  Олег1964 написав:[quote="4692525:Искатель"]Не могу спокойно пройти мимо, видя, что написанное мной ранее никто не увидел.
Придется повторить.
Итак, находясь в ... одной из стран Еврозоны, неоднократно рассчитывался кредиткой(!!!!) "Максимум Ворлд" на АЗС и в других точках.
Суммы зарезервировались (залочились) по курсу 29,75 грн/евро. Списались через 3 дня по курсу 29,80 грн/евро.

Вопрос: ГДЕ ТУТ УВИДЕЛИ НЕОПРАВДАННО ВЫСОКИЕ КУРСЫ? А если учесть, что на АЗС получил 3% кешбэка "грязными", то вообще симпатично выходит.

Давайте уточнять: за границей не надо пользоваться ДЕБЕТНЫМИ КАРТАМИ Альфа-банка. Именно дебетками: Комфортом, Ультрой, Блэком и т.п. Т.к. по этим картам есть комиссия за конвертацию в размере 1%.
По кредиткам (в гривне, а других и нет) комиссии за конвертацию нет. А курсы - может, чуточку выше, чем лучшие по системе, но вполне удобоваримые.


У Вас когда появилась карта Максимум, позвольте спросить?
Вы до июня этого года видели курсы валют по картам?

Позволяю спросить :) Давно появилась.
Но! Я не каждый месяц езжу за границу, увы (( Три года назад в Кишиневе (Молдова) тоже заправлялся на АЗС и делал покупки в супермаркетах с этой же картой. И тоже не увидел аж чересчур завышенного курса. Правда, тогда любили заблочить на 10% больше, но при проводке излишки возвращали.

И говорю о том, что видел вот-вот, а не то, что было давно.


А я вот за границу езжу очень часто и по работе, и на отдых. Максимкой пользуюсь с 2016 года, за кордоном в том числе, зная, что курсы валют по карте на момент проводки ВСЕГДА были ниже курсов валют в николаевских обменниках. А курсы привата, а потом и моно, даже рядом не стояли с курсами альфа по любым валютам. И это было до июня этого года.
На сегодня доллар у моно 26.23, а по картам альфа 26.35
Это завышенный и заградительный курс.
Кто это понимает - не пользуйтесь картами альфа за границей.[/quote]
https://www.airbnb.com/c/andriih266?currency=EUR - экономьте до 27€ при бронировании жилья! :roll:
Menwyy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 864
З нами з: 22.12.08
Подякував: 18 раз.
Подякували: 89 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 14:49

  vollena71 написав:
  Искатель написав:А что именно на халяву раздают?
У меня 2 Ультры. Мне третью Ультру в евро дадут? Или что? Не совсем понял.
Но в свете последнего онлайн-валютообмена от карты в евро в Альфе не отказался бы.

«Fast Card» для фізичних осіб для оформлення через AlfaMobail

Хм.
А если у меня есть текущий счет в евро (открывал в свое время специально для валютообмена), то мне не светит эта Фасткард, да?
Или можно закрыть текущий счет - и попробовать?
Искатель
 
Повідомлень: 2879
З нами з: 22.02.16
Подякував: 420 раз.
Подякували: 859 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 14:52

  Олег1964 написав:
А я вот за границу езжу очень часто и по работе, и на отдых. Максимкой пользуюсь с 2016 года, за кордоном в том числе, зная, что курсы валют по карте на момент проводки ВСЕГДА были ниже курсов валют в николаевских обменниках. А курсы привата, а потом и моно, даже рядом не стояли с курсами альфа по любым валютам. И это было до июня этого года.
На сегодня доллар у моно 26.23, а по картам альфа 26.35
Это завышенный и заградительный курс.
Кто это понимает - не пользуйтесь картами альфа за границей.


Ну, в этом плане не могу не согласиться. Но для того и есть разнообразие онлайн-валютообмена, чтобы выбрать, где купить. Особенно если можно тратить безналом.
Кстати, насчет моно: как я понимаю, Вы оформляли за 150 грн долларовую Моно?
Или через Google Pay платили виртуалкой Моно?
Искатель
 
Повідомлень: 2879
З нами з: 22.02.16
Подякував: 420 раз.
Подякували: 859 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 7253725472557256>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Alfa_Bank, Google Adsense [Bot], ignorabimus, Oktawa, slasva, vollena71 і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3455, 3456, 3457
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
34564 4263693
Переглянути останнє повідомлення
Вів 25 чер, 2019 14:58
Bosstone
А-Банк 1 ... 1267, 1268, 1269
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
12689 1805376
Переглянути останнє повідомлення
Вів 25 чер, 2019 14:42
Искатель
Банк Глобус 1 ... 499, 500, 501
Модератор » Вів 02 лис, 2010 14:22
5004 672558
Переглянути останнє повідомлення
Вів 25 чер, 2019 14:39
tano

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (72556)
25.06.2019 16:11
EximBonus Bot (471)
25.06.2019 16:00
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.