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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 25 чер, 2019 14:54
Добрый день. Подскажите, пришло сообщение,что с 25по27 Дни клиента в Альфа банке. Можно уточнить это что то схожее с тем,что было в марте с бонусами за открытие депозитов и кредит карт? Какие плюшки в этот раз?
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VanKiss
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Додано: Вів 25 чер, 2019 14:54
Искатель написав:
Хм.
А если у меня есть текущий счет в евро (открывал в свое время специально для валютообмена), то мне не светит эта Фасткард, да?
Или можно закрыть текущий счет - и попробовать?
Пока не закрывайте. На данный момент, если есть счета в валюте, даже закрытые, оформление Fast Card не доступно. Ориентировочно со средины июля закрытые счета перестанут влиять на возможность оформления.
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Alfa_Bank
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Додано: Вів 25 чер, 2019 14:56
Alfa_Bank написав: Искатель написав:
Хм.
А если у меня есть текущий счет в евро (открывал в свое время специально для валютообмена), то мне не светит эта Фасткард, да?
Или можно закрыть текущий счет - и попробовать?
Пока не закрывайте. На данный момент, если есть счета в валюте, даже закрытые, оформление Fast Card не доступно. Ориентировочно со средины июля закрытые счета перестанут влиять на возможность оформления.
Я Вас просто обожаю, Юлия! Так быстро и четко ответить на вопрос! Вы - лучшая!
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Додано: Вів 25 чер, 2019 15:04
VanKiss написав:
Добрый день. Подскажите, пришло сообщение,что с 25по27 Дни клиента в Альфа банке. Можно уточнить это что то схожее с тем,что было в марте с бонусами за открытие депозитов и кредит карт? Какие плюшки в этот раз?
VanKiss, добрый день. В эти дни при оформлении денежного кредита в отделениях, ИКЦ, КЦ, клиент может отказаться от страховки.
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Alfa_Bank
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Додано: Вів 25 чер, 2019 15:06
Искатель написав: Alfa_Bank написав: Искатель написав:
Хм.
А если у меня есть текущий счет в евро (открывал в свое время специально для валютообмена), то мне не светит эта Фасткард, да?
Или можно закрыть текущий счет - и попробовать?
Пока не закрывайте. На данный момент, если есть счета в валюте, даже закрытые, оформление Fast Card не доступно. Ориентировочно со средины июля закрытые счета перестанут влиять на возможность оформления.
Я Вас просто обожаю, Юлия! Так быстро и четко ответить на вопрос! Вы - лучшая!
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Alfa_Bank
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Вів 25 чер, 2019 14:39
tano
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