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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7254725572567257>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 982
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
203
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
164
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
157
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
269
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
189
Всього голосів : 982
Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 14:54

Re: Альфа-Банк

Добрый день. Подскажите, пришло сообщение,что с 25по27 Дни клиента в Альфа банке. Можно уточнить это что то схожее с тем,что было в марте с бонусами за открытие депозитов и кредит карт? Какие плюшки в этот раз?
VanKiss
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 14:54

  Искатель написав:
  vollena71 написав:
  Искатель написав:А что именно на халяву раздают?
У меня 2 Ультры. Мне третью Ультру в евро дадут? Или что? Не совсем понял.
Но в свете последнего онлайн-валютообмена от карты в евро в Альфе не отказался бы.

«Fast Card» для фізичних осіб для оформлення через AlfaMobail

Хм.
А если у меня есть текущий счет в евро (открывал в свое время специально для валютообмена), то мне не светит эта Фасткард, да?
Или можно закрыть текущий счет - и попробовать?

Пока не закрывайте. На данный момент, если есть счета в валюте, даже закрытые, оформление Fast Card не доступно. Ориентировочно со средины июля закрытые счета перестанут влиять на возможность оформления.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 14:56

  Alfa_Bank написав:
  Искатель написав:Хм.
А если у меня есть текущий счет в евро (открывал в свое время специально для валютообмена), то мне не светит эта Фасткард, да?
Или можно закрыть текущий счет - и попробовать?

Пока не закрывайте. На данный момент, если есть счета в валюте, даже закрытые, оформление Fast Card не доступно. Ориентировочно со средины июля закрытые счета перестанут влиять на возможность оформления.

Я Вас просто обожаю, Юлия! Так быстро и четко ответить на вопрос! Вы - лучшая!
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 15:04

  VanKiss написав:Добрый день. Подскажите, пришло сообщение,что с 25по27 Дни клиента в Альфа банке. Можно уточнить это что то схожее с тем,что было в марте с бонусами за открытие депозитов и кредит карт? Какие плюшки в этот раз?

VanKiss, добрый день. В эти дни при оформлении денежного кредита в отделениях, ИКЦ, КЦ, клиент может отказаться от страховки.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 15:06

  Искатель написав:
  Alfa_Bank написав:
  Искатель написав:Хм.
А если у меня есть текущий счет в евро (открывал в свое время специально для валютообмена), то мне не светит эта Фасткард, да?
Или можно закрыть текущий счет - и попробовать?

Пока не закрывайте. На данный момент, если есть счета в валюте, даже закрытые, оформление Fast Card не доступно. Ориентировочно со средины июля закрытые счета перестанут влиять на возможность оформления.

Я Вас просто обожаю, Юлия! Так быстро и четко ответить на вопрос! Вы - лучшая!

:wink:
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 15:11

Режим работы кассы?

Заказал снять с карты валюту в 13е отделение Киева.
Сегодня пришел, получил талон #203 в 15:19. А касса та не работает, написано до 15:50.
Подождал, спрашиваю, когда смогу получить деньги? Ждите! кассир на обеде.

Позвонил на горячую линию узнать могут ли перенести мою заявку на другой день - ничего внятного не ответили, будем узнавать на отделении, перезвоним. Никто не перезвонил.

Ждать непонятно сколько я не мог, уехал.

Пожалуйста, чтобы планировать визит, когда обед в этом отделении?

Считаю ненормальным, что в рабочее время кассы и отделения, касса не работает.
Sime
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 15:26

  Sime написав:Заказал снять с карты валюту в 13е отделение Киева.
Сегодня пришел, получил талон #203 в 15:19. А касса та не работает, написано до 15:50.
Подождал, спрашиваю, когда смогу получить деньги? Ждите! кассир на обеде.

Позвонил на горячую линию узнать могут ли перенести мою заявку на другой день - ничего внятного не ответили, будем узнавать на отделении, перезвоним. Никто не перезвонил.

Ждать непонятно сколько я не мог, уехал.

Пожалуйста, чтобы планировать визит, когда обед в этом отделении?

Считаю ненормальным, что в рабочее время кассы и отделения, касса не работает.

Sime, добрый день. Извините за ситуацию. Сейчас разберемся.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 17:20

  mustbe написав:Можете пример привести - когда эти даты могут не совпадать ?

Например если сделать пополнение или перевод в не операционное время, или если банк не успеет в срок статьи 8.1 ЗУ о ПС, если платёж ушёл на мониторинг, если банк получатель не успел зачислить деньги (привет Михайловскому с его регламентом 9-16), если случилась любая другая задержка.
Востаннє редагувалось cdj2 в Вів 25 чер, 2019 17:34, всього редагувалось 2 разів.
Тут Алла деньги раздаёт. В общем закажи карту и получишь 200 грн:https://alfarefferal.page.link/ksc37XG1dxc6w4cb9
cdj2
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 17:29

cdj2
в оригинале было отличие даты проводки и зачисления.
откуда взяли про операцию?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 17:34

  mephala написав:cdj2
в оригинале было отличие даты проводки и зачисления.
откуда взяли про операцию?

Я просто не сразу увидел первоначальный вопрос. Уже отредактировал.
Тут Алла деньги раздаёт. В общем закажи карту и получишь 200 грн:https://alfarefferal.page.link/ksc37XG1dxc6w4cb9
cdj2
 
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