Додано: Вів 25 чер, 2019 15:11

Заказал снять с карты валюту в 13е отделение Киева.

Сегодня пришел, получил талон #203 в 15:19. А касса та не работает, написано до 15:50.

Подождал, спрашиваю, когда смогу получить деньги? Ждите! кассир на обеде.



Позвонил на горячую линию узнать могут ли перенести мою заявку на другой день - ничего внятного не ответили, будем узнавать на отделении, перезвоним. Никто не перезвонил.



Ждать непонятно сколько я не мог, уехал.



Пожалуйста, чтобы планировать визит, когда обед в этом отделении?



Считаю ненормальным, что в рабочее время кассы и отделения, касса не работает.