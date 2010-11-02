|
|
|
Альфа-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 25 чер, 2019 14:54
Добрый день. Подскажите, пришло сообщение,что с 25по27 Дни клиента в Альфа банке. Можно уточнить это что то схожее с тем,что было в марте с бонусами за открытие депозитов и кредит карт? Какие плюшки в этот раз?
-
VanKiss
-
-
- Повідомлень: 64
- З нами з: 13.04.19
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 25 чер, 2019 14:54
Искатель написав:
Хм.
А если у меня есть текущий счет в евро (открывал в свое время специально для валютообмена), то мне не светит эта Фасткард, да?
Или можно закрыть текущий счет - и попробовать?
Пока не закрывайте. На данный момент, если есть счета в валюте, даже закрытые, оформление Fast Card не доступно. Ориентировочно со средины июля закрытые счета перестанут влиять на возможность оформления.
-
Alfa_Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 6542
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 50 раз.
- Подякували: 557 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Вів 25 чер, 2019 14:56
Alfa_Bank написав: Искатель написав:
Хм.
А если у меня есть текущий счет в евро (открывал в свое время специально для валютообмена), то мне не светит эта Фасткард, да?
Или можно закрыть текущий счет - и попробовать?
Пока не закрывайте. На данный момент, если есть счета в валюте, даже закрытые, оформление Fast Card не доступно. Ориентировочно со средины июля закрытые счета перестанут влиять на возможность оформления.
Я Вас просто обожаю, Юлия! Так быстро и четко ответить на вопрос! Вы - лучшая!
-
Искатель
-
-
- Повідомлень: 2879
- З нами з: 22.02.16
- Подякував: 420 раз.
- Подякували: 859 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 25 чер, 2019 15:04
VanKiss написав:
Добрый день. Подскажите, пришло сообщение,что с 25по27 Дни клиента в Альфа банке. Можно уточнить это что то схожее с тем,что было в марте с бонусами за открытие депозитов и кредит карт? Какие плюшки в этот раз?
VanKiss, добрый день. В эти дни при оформлении денежного кредита в отделениях, ИКЦ, КЦ, клиент может отказаться от страховки.
-
Alfa_Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 6542
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 50 раз.
- Подякували: 557 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Вів 25 чер, 2019 15:06
Искатель написав: Alfa_Bank написав: Искатель написав:
Хм.
А если у меня есть текущий счет в евро (открывал в свое время специально для валютообмена), то мне не светит эта Фасткард, да?
Или можно закрыть текущий счет - и попробовать?
Пока не закрывайте. На данный момент, если есть счета в валюте, даже закрытые, оформление Fast Card не доступно. Ориентировочно со средины июля закрытые счета перестанут влиять на возможность оформления.
Я Вас просто обожаю, Юлия! Так быстро и четко ответить на вопрос! Вы - лучшая!
-
Alfa_Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 6542
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 50 раз.
- Подякували: 557 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Вів 25 чер, 2019 15:11
Заказал снять с карты валюту в 13е отделение Киева.
Сегодня пришел, получил талон #203 в 15:19. А касса та не работает, написано до 15:50.
Подождал, спрашиваю, когда смогу получить деньги? Ждите! кассир на обеде.
Позвонил на горячую линию узнать могут ли перенести мою заявку на другой день - ничего внятного не ответили, будем узнавать на отделении, перезвоним. Никто не перезвонил.
Ждать непонятно сколько я не мог, уехал.
Пожалуйста, чтобы планировать визит, когда обед в этом отделении?
Считаю ненормальным, что в рабочее время кассы и отделения, касса не работает.
-
Sime
-
-
- Повідомлень: 81
- З нами з: 27.08.12
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 15 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 25 чер, 2019 15:26
Sime написав:
Заказал снять с карты валюту в 13е отделение Киева.
Сегодня пришел, получил талон #203 в 15:19. А касса та не работает, написано до 15:50.
Подождал, спрашиваю, когда смогу получить деньги? Ждите! кассир на обеде.
Позвонил на горячую линию узнать могут ли перенести мою заявку на другой день - ничего внятного не ответили, будем узнавать на отделении, перезвоним. Никто не перезвонил.
Ждать непонятно сколько я не мог, уехал.
Пожалуйста, чтобы планировать визит, когда обед в этом отделении?
Считаю ненормальным, что в рабочее время кассы и отделения, касса не работает.
Sime, добрый день. Извините за ситуацию. Сейчас разберемся.
-
Alfa_Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 6542
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 50 раз.
- Подякували: 557 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Вів 25 чер, 2019 17:20
mustbe написав:
Можете пример привести - когда эти даты могут не совпадать ?
Например если сделать пополнение или перевод в не операционное время, или если банк не успеет в срок статьи 8.1 ЗУ о ПС, если платёж ушёл на мониторинг, если банк получатель не успел зачислить деньги (привет Михайловскому с его регламентом 9-16), если случилась любая другая задержка.
Востаннє редагувалось cdj2
в Вів 25 чер, 2019 17:34, всього редагувалось 2 разів.
Тут Алла деньги раздаёт. В общем закажи карту и получишь 200 грн:https://alfarefferal.page.link/ksc37XG1dxc6w4cb9
-
cdj2
-
-
- Повідомлень: 2869
- З нами з: 11.04.15
- Подякував: 227 раз.
- Подякували: 209 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 25 чер, 2019 17:29
cdj2
в оригинале было отличие даты проводки и зачисления.
откуда взяли про операцию?
-
mephala
-
-
- Повідомлень: 4717
- З нами з: 07.04.14
- Подякував: 54 раз.
- Подякували: 627 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 25 чер, 2019 17:34
mephala написав:cdj2
в оригинале было отличие даты проводки и зачисления.
откуда взяли про операцию?
Я просто не сразу увидел первоначальный вопрос. Уже отредактировал.
Тут Алла деньги раздаёт. В общем закажи карту и получишь 200 грн:https://alfarefferal.page.link/ksc37XG1dxc6w4cb9
-
cdj2
-
-
- Повідомлень: 2869
- З нами з: 11.04.15
- Подякував: 227 раз.
- Подякували: 209 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|12692
|1805645
|
|
|34567
|4263890
|
|
|5004
|672616
|
Вів 25 чер, 2019 14:39
tano
|