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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7254725572567257

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 982
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
203
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
164
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
157
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
269
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
189
Всього голосів : 982
Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 17:35

  Alfa_Bank написав:
  VanKiss написав:Добрый день. Подскажите, пришло сообщение,что с 25по27 Дни клиента в Альфа банке. Можно уточнить это что то схожее с тем,что было в марте с бонусами за открытие депозитов и кредит карт? Какие плюшки в этот раз?

VanKiss, добрый день. В эти дни при оформлении денежного кредита в отделениях, ИКЦ, КЦ, клиент может отказаться от страховки.

А по депозитам есть что-то интересное в меню?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 17:37

Re: Альфа-Банк

cdj2 написав:
  mustbe написав:Можете пример привести - когда эти даты могут не совпадать ?

Например если сделать пополнение или перевод в не операционное время

Вы говорите о ситуации, когда транзакция провелась по счёту, но не зачислилась ?
Я правильно понял ?

Напомню: мы тут обсуждаем - что такое Дата Зачисления ?
Что такое Дата Операции и Дата Проводки - и так все прекрасно знают
mustbe
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 18:20

  mephala написав:
  Олег1964 написав:На сегодня доллар у моно 26.23, а по картам альфа 26.35
Это завышенный и заградительный курс.
Кто это понимает - не пользуйтесь картами альфа за границей.

у аллы курс на 0,5% больше чем у мони. не сказал бы что уж такой и заградительный.
тут больше играет роль будет изюм или нет при расчете картой.

Всю жизнь был на 1% меньше, чем у мони. В независимости от изюма.
А теперь больше, чем в отделении банка и еще больше, чем онлайн курс.
Нет никакого смысла рассчитываться картой за границей.
Олег1964
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 18:25

  Menwyy написав:А теперь накиньте 2-3% кешбека от альфы (а это 52+ копейки) и курс моно уходит в небытие...


Кешбэк нужен чтобы заработать свинорылу, а не для выравнивания курса.
Тем более орехи непостоянны.
Олег1964
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 18:33

  Искатель написав:
  Олег1964 написав:
А я вот за границу езжу очень часто и по работе, и на отдых. Максимкой пользуюсь с 2016 года, за кордоном в том числе, зная, что курсы валют по карте на момент проводки ВСЕГДА были ниже курсов валют в николаевских обменниках. А курсы привата, а потом и моно, даже рядом не стояли с курсами альфа по любым валютам. И это было до июня этого года.
На сегодня доллар у моно 26.23, а по картам альфа 26.35
Это завышенный и заградительный курс.
Кто это понимает - не пользуйтесь картами альфа за границей.


Ну, в этом плане не могу не согласиться. Но для того и есть разнообразие онлайн-валютообмена, чтобы выбрать, где купить. Особенно если можно тратить безналом.
Кстати, насчет моно: как я понимаю, Вы оформляли за 150 грн долларовую Моно?
Или через Google Pay платили виртуалкой Моно?


Вы так и не поняли. Картой Максимум до июня 2019 года можно было платить за границей зная, что курс по карте будет такой же, как и в обменнике. И никакие валютные карты не были нужны нигде. Ни в Европе, Ни в Америке, ни Азии.
Два - три года назад никакого олайн обмена валют не было.
Мне не нужна за 150 грн. долларовая карта моно и этой картой не пользовался. Не было необходимости.
Олег1964
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 18:47

  Олег1964 написав:
  mephala написав:
  Олег1964 написав:На сегодня доллар у моно 26.23, а по картам альфа 26.35
Это завышенный и заградительный курс.
Кто это понимает - не пользуйтесь картами альфа за границей.

у аллы курс на 0,5% больше чем у мони. не сказал бы что уж такой и заградительный.
тут больше играет роль будет изюм или нет при расчете картой.

Всю жизнь был на 1% меньше, чем у мони. В независимости от изюма.
А теперь больше, чем в отделении банка и еще больше, чем онлайн курс.
Нет никакого смысла рассчитываться картой за границей.

обычно принято считать итоговый профит от использования карты.
а он зависит и от изюма и от курса и от комиссий.
потому если вы учитываете не все критерии то не вводите в заблуждение других людей громогласно объявляя про отсутсвие смысла расчета за границей максимкой.
mephala
 
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