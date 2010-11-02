|
|
|
Альфа-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 25 чер, 2019 17:35
Alfa_Bank написав: VanKiss написав:
Добрый день. Подскажите, пришло сообщение,что с 25по27 Дни клиента в Альфа банке. Можно уточнить это что то схожее с тем,что было в марте с бонусами за открытие депозитов и кредит карт? Какие плюшки в этот раз?
VanKiss, добрый день. В эти дни при оформлении денежного кредита в отделениях, ИКЦ, КЦ, клиент может отказаться от страховки.
А по депозитам есть что-то интересное в меню?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
-
Вкладчик1234
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 8658
- З нами з: 18.04.15
- Подякував: 6109 раз.
- Подякували: 2382 раз.
-
- Профіль
-
3
1
3
Додано: Вів 25 чер, 2019 17:37
cdj2 написав: mustbe написав:
Можете пример привести - когда эти даты могут не совпадать ?
Например если сделать пополнение или перевод в не операционное время
Вы говорите о ситуации, когда транзакция провелась по счёту, но не зачислилась ?
Я правильно понял ?
Напомню: мы тут обсуждаем - что такое Дата Зачисления ?
Что такое Дата Операции и Дата Проводки - и так все прекрасно знают
-
mustbe
-
-
- Повідомлень: 1946
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 50 раз.
- Подякували: 196 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 25 чер, 2019 18:20
mephala написав: Олег1964 написав:
На сегодня доллар у моно 26.23, а по картам альфа 26.35
Это завышенный и заградительный курс.
Кто это понимает - не пользуйтесь картами альфа за границей.
у аллы курс на 0,5% больше чем у мони. не сказал бы что уж такой и заградительный.
тут больше играет роль будет изюм или нет при расчете картой.
Всю жизнь был на 1% меньше, чем у мони. В независимости от изюма.
А теперь больше, чем в отделении банка и еще больше, чем онлайн курс.
Нет никакого смысла рассчитываться картой за границей.
-
Олег1964
-
-
- Повідомлень: 132
- З нами з: 03.10.16
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 5 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 25 чер, 2019 18:25
Menwyy написав:
А теперь накиньте 2-3% кешбека от альфы (а это 52+ копейки) и курс моно уходит в небытие...
Кешбэк нужен чтобы заработать свинорылу, а не для выравнивания курса.
Тем более орехи непостоянны.
-
Олег1964
-
-
- Повідомлень: 132
- З нами з: 03.10.16
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 5 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 25 чер, 2019 18:33
Искатель написав: Олег1964 написав:
А я вот за границу езжу очень часто и по работе, и на отдых. Максимкой пользуюсь с 2016 года, за кордоном в том числе, зная, что курсы валют по карте на момент проводки ВСЕГДА были ниже курсов валют в николаевских обменниках. А курсы привата, а потом и моно, даже рядом не стояли с курсами альфа по любым валютам. И это было до июня этого года.
На сегодня доллар у моно 26.23, а по картам альфа 26.35
Это завышенный и заградительный курс.
Кто это понимает - не пользуйтесь картами альфа за границей.
Ну, в этом плане не могу не согласиться. Но для того и есть разнообразие онлайн-валютообмена, чтобы выбрать, где купить. Особенно если можно тратить безналом.
Кстати, насчет моно: как я понимаю, Вы оформляли за 150 грн долларовую Моно?
Или через Google Pay платили виртуалкой Моно?
Вы так и не поняли. Картой Максимум до июня 2019 года можно было платить за границей зная, что курс по карте будет такой же, как и в обменнике. И никакие валютные карты не были нужны нигде. Ни в Европе, Ни в Америке, ни Азии.
Два - три года назад никакого олайн обмена валют не было.
Мне не нужна за 150 грн. долларовая карта моно и этой картой не пользовался. Не было необходимости.
-
Олег1964
-
-
- Повідомлень: 132
- З нами з: 03.10.16
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 5 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 25 чер, 2019 18:47
Олег1964 написав: mephala написав: Олег1964 написав:
На сегодня доллар у моно 26.23, а по картам альфа 26.35
Это завышенный и заградительный курс.
Кто это понимает - не пользуйтесь картами альфа за границей.
у аллы курс на 0,5% больше чем у мони. не сказал бы что уж такой и заградительный.
тут больше играет роль будет изюм или нет при расчете картой.
Всю жизнь был на 1% меньше, чем у мони. В независимости от изюма.
А теперь больше, чем в отделении банка и еще больше, чем онлайн курс.
Нет никакого смысла рассчитываться картой за границей.
обычно принято считать итоговый профит от использования карты.
а он зависит и от изюма и от курса и от комиссий.
потому если вы учитываете не все критерии то не вводите в заблуждение других людей громогласно объявляя про отсутсвие смысла расчета за границей максимкой.
-
mephala
-
-
- Повідомлень: 4718
- З нами з: 07.04.14
- Подякував: 54 раз.
- Подякували: 627 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|12692
|1805742
|
|
|34567
|4263951
|
|
|5004
|672648
|
Вів 25 чер, 2019 14:39
tano
|