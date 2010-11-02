Олег1964 написав:

А я вот за границу езжу очень часто и по работе, и на отдых. Максимкой пользуюсь с 2016 года, за кордоном в том числе, зная, что курсы валют по карте на момент проводки ВСЕГДА были ниже курсов валют в николаевских обменниках. А курсы привата, а потом и моно, даже рядом не стояли с курсами альфа по любым валютам. И это было до июня этого года.На сегодня доллар у моно 26.23, а по картам альфа 26.35Это завышенный и заградительный курс.Кто это понимает - не пользуйтесь картами альфа за границей.