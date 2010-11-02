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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 25 чер, 2019 20:56
jokk написав: mephala написав: jokk написав:
Неприятно, когда рассчитываешься картой дебетовой в Египте, а списание идет не только 1%, но и 4,5% за «снятие наличных». В Альфе объяснили, что так прошит терминал. Мелочь, но..
хм. а "снятие наличных" было больше чем лимит на месяц?
Нет. Сумма была маленькая. Оплата через терминал. Но прошло все как снятие наличных в банкомате с доп комиссией. Как перестраховаться от такого не сказали
Мало у кого в Украине есть защита от этого.
Точно есть у Мони и вроде как у Привата - и в принципе и всё.
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Додано: Вів 25 чер, 2019 21:03
jokk написав:Нет. Сумма была маленькая. Оплата через терминал. Но прошло все как снятие наличных в банкомате с доп комиссией. Как перестраховаться от такого не сказали
В нас подібне буває на НовійПошті через термінал як p2p (але Моно і Приват повідомляв, що блокує такі платежі).
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Додано: Вів 25 чер, 2019 21:08
Олег1964 написав:
А какой смысл остался от карты Максимум вообще, и от возможности расчета этой картой за границей в частности при таких курсах?
Итоговый профит свелся к нулю.
Хотите переплачивать на курсах? Тогда в перёд!
Нет, но по евро ведь хорошие курсы. Кому надо, то пожалуйста.
Как дополнительный сценарий - переплатить на курсе, но компенсировать орехами (пусть даже в среднем). Но тут дело такое, что курс - это расплатился, и уже потерял, постоянно и неотвратимо. А орехи - это надо собирать, подгонять суммы, выводить...
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Додано: Вів 25 чер, 2019 21:08
jokk написав: mephala написав: jokk написав:
Неприятно, когда рассчитываешься картой дебетовой в Египте, а списание идет не только 1%, но и 4,5% за «снятие наличных». В Альфе объяснили, что так прошит терминал. Мелочь, но..
хм. а "снятие наличных" было больше чем лимит на месяц?
Нет. Сумма была маленькая. Оплата через терминал. Но прошло все как снятие наличных в банкомате с доп комиссией. Как перестраховаться от такого не сказали
уточните у офпреда согласно какого пункта тарифов сняло комис.
я всегда думал что в пределах месячного снятия налички подобные терминалы не опасны.
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