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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7255725672577258

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 982
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
203
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
164
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
157
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
269
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
189
Всього голосів : 982
Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 20:56

  jokk написав:
  mephala написав:
  jokk написав:Неприятно, когда рассчитываешься картой дебетовой в Египте, а списание идет не только 1%, но и 4,5% за «снятие наличных». В Альфе объяснили, что так прошит терминал. Мелочь, но..

хм. а "снятие наличных" было больше чем лимит на месяц?

Нет. Сумма была маленькая. Оплата через терминал. Но прошло все как снятие наличных в банкомате с доп комиссией. Как перестраховаться от такого не сказали

Мало у кого в Украине есть защита от этого.
Точно есть у Мони и вроде как у Привата - и в принципе и всё.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 21:03

Re: Альфа-Банк

jokk написав:Нет. Сумма была маленькая. Оплата через терминал. Но прошло все как снятие наличных в банкомате с доп комиссией. Как перестраховаться от такого не сказали

В нас подібне буває на НовійПошті через термінал як p2p (але Моно і Приват повідомляв, що блокує такі платежі).
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 21:08

  Олег1964 написав:А какой смысл остался от карты Максимум вообще, и от возможности расчета этой картой за границей в частности при таких курсах?
Итоговый профит свелся к нулю.
Хотите переплачивать на курсах? Тогда в перёд! :D

Нет, но по евро ведь хорошие курсы. Кому надо, то пожалуйста.

Как дополнительный сценарий - переплатить на курсе, но компенсировать орехами (пусть даже в среднем). Но тут дело такое, что курс - это расплатился, и уже потерял, постоянно и неотвратимо. А орехи - это надо собирать, подгонять суммы, выводить...
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 21:08

  jokk написав:
  mephala написав:
  jokk написав:Неприятно, когда рассчитываешься картой дебетовой в Египте, а списание идет не только 1%, но и 4,5% за «снятие наличных». В Альфе объяснили, что так прошит терминал. Мелочь, но..

хм. а "снятие наличных" было больше чем лимит на месяц?

Нет. Сумма была маленькая. Оплата через терминал. Но прошло все как снятие наличных в банкомате с доп комиссией. Как перестраховаться от такого не сказали

уточните у офпреда согласно какого пункта тарифов сняло комис.
я всегда думал что в пределах месячного снятия налички подобные терминалы не опасны.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 21:17

  mephala написав:уточните у офпреда согласно какого пункта тарифов сняло комис.
я всегда думал что в пределах месячного снятия налички подобные терминалы не опасны.

Это максимка наверно была обыкновенная, а не эко или максимка-наличка
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 21:29

  curiousobro написав:
  mephala написав:уточните у офпреда согласно какого пункта тарифов сняло комис.
я всегда думал что в пределах месячного снятия налички подобные терминалы не опасны.

Это максимка наверно была обыкновенная, а не эко или максимка-наличка

он написал дебетная карта
mephala
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 21:31

  mephala написав:
  curiousobro написав:
  mephala написав:уточните у офпреда согласно какого пункта тарифов сняло комис.
я всегда думал что в пределах месячного снятия налички подобные терминалы не опасны.

Это максимка наверно была обыкновенная, а не эко или максимка-наличка

он написал дебетная карта

Сори, протупил
curiousobro
 
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