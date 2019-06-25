jokk, доброе утро. Напишите номер счета в ЛС, дополнительно проверю почему так вышло, если желаете.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 26 чер, 2019 07:26
Додано: Сер 26 чер, 2019 07:43
Речь идёт про кредит наличными, верно ?
Насколько я помню - при оформлении такого кредита клиент сразу теряет 18% (вроде) на оплату некоей мифической страховки.
С 25 по 27 июня можно оформить кредит наличными без оплаты 18% страховки ?
Если да - то это хорошо, если нет - то о какой страховке идёт речь ?
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