Додано: Сер 26 чер, 2019 08:51

Alfa_Bank написав: Sime, доброе утро. Ваш вопрос вчера передала отделению, жду ответ сегодня. Если не удалось что-то узнать в КЦ, напишите ИНН в ЛС, проверю что там. Sime, доброе утро. Ваш вопрос вчера передала отделению, жду ответ сегодня. Если не удалось что-то узнать в КЦ, напишите ИНН в ЛС, проверю что там.

Удалось. Сообщаю неутешительные результаты: надо делать заявку заново, соответственно, только на следующую неделю.Еще раз обращу внимание, что это вообще не нормально.Кассир более чем на полчаса уходит с рабочего места решать какие-то свои вопросы. Никто из сотрудников на это время его не заменяет (по выдаче валюты, гривну вроде бы получали на другом рабочем месте). И это все с 15 до 16.Допустим, банку все равно, что клиенты будут недовольны, им будут созданы неудобства, нарушены планы. Но вспомните тогда, что были задействованы еще и ваши инкассаторы и другие сотрудники которые обрабатывали мою заявку, готовили деньги где-то в центральном отделении, заявку надо повторять, опять будут работать инкассаторы и т.д. и все из-за плоой организации работы в отдельном отделении (надеюсь, в других ситуация получше).Также жду ответа на свой вопрос. Когда обед в кассе отделения?Исходя из моего опыта, заказанные деньги появляются в отделении только после 2х дня. Касса закрывается в 17, на след. день заявка не переносится. Реально, есть достаточно небольшой интервал, когда можно их получить.