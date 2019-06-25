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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7256725772587259

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 982
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
203
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
164
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
157
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
269
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
189
Всього голосів : 982
Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 07:26

  jokk написав:Неприятно, когда рассчитываешься картой дебетовой в Египте, а списание идет не только 1%, но и 4,5% за «снятие наличных». В Альфе объяснили, что так прошит терминал. Мелочь, но..

jokk, доброе утро. Напишите номер счета в ЛС, дополнительно проверю почему так вышло, если желаете.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 07:43

  Alfa_Bank написав:В эти дни при оформлении денежного кредита в отделениях, ИКЦ, КЦ, клиент может отказаться от страховки.

Речь идёт про кредит наличными, верно ?
Насколько я помню - при оформлении такого кредита клиент сразу теряет 18% (вроде) на оплату некоей мифической страховки.
С 25 по 27 июня можно оформить кредит наличными без оплаты 18% страховки ?
Если да - то это хорошо, если нет - то о какой страховке идёт речь ?
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 08:51

  Alfa_Bank написав:Sime, доброе утро. Ваш вопрос вчера передала отделению, жду ответ сегодня. Если не удалось что-то узнать в КЦ, напишите ИНН в ЛС, проверю что там.


Удалось. Сообщаю неутешительные результаты: надо делать заявку заново, соответственно, только на следующую неделю.

Еще раз обращу внимание, что это вообще не нормально.
Кассир более чем на полчаса уходит с рабочего места решать какие-то свои вопросы. Никто из сотрудников на это время его не заменяет (по выдаче валюты, гривну вроде бы получали на другом рабочем месте). И это все с 15 до 16.

Допустим, банку все равно, что клиенты будут недовольны, им будут созданы неудобства, нарушены планы. Но вспомните тогда, что были задействованы еще и ваши инкассаторы и другие сотрудники которые обрабатывали мою заявку, готовили деньги где-то в центральном отделении, заявку надо повторять, опять будут работать инкассаторы и т.д. и все из-за плоой организации работы в отдельном отделении (надеюсь, в других ситуация получше).

Также жду ответа на свой вопрос. Когда обед в кассе отделения?
Исходя из моего опыта, заказанные деньги появляются в отделении только после 2х дня. Касса закрывается в 17, на след. день заявка не переносится. Реально, есть достаточно небольшой интервал, когда можно их получить.
Sime
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 08:55

  mustbe написав:
  Alfa_Bank написав:В эти дни при оформлении денежного кредита в отделениях, ИКЦ, КЦ, клиент может отказаться от страховки.

Речь идёт про кредит наличными, верно ?
Насколько я помню - при оформлении такого кредита клиент сразу теряет 18% (вроде) на оплату некоей мифической страховки.
С 25 по 27 июня можно оформить кредит наличными без оплаты 18% страховки ?
Если да - то это хорошо, если нет - то о какой страховке идёт речь ?

mustbe, добрый день. Имеется ввиду именно эта страховка. Не все кредиты участвуют в акции, более детальную инфо о том, какой продукт идет без страховки, можно узнать у сотрудника.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 09:11

  Sime написав:
  Alfa_Bank написав:Sime, доброе утро. Ваш вопрос вчера передала отделению, жду ответ сегодня. Если не удалось что-то узнать в КЦ, напишите ИНН в ЛС, проверю что там.


Удалось. Сообщаю неутешительные результаты: надо делать заявку заново, соответственно, только на следующую неделю.

Еще раз обращу внимание, что это вообще не нормально.
Кассир более чем на полчаса уходит с рабочего места решать какие-то свои вопросы. Никто из сотрудников на это время его не заменяет (по выдаче валюты, гривну вроде бы получали на другом рабочем месте). И это все с 15 до 16.

Допустим, банку все равно, что клиенты будут недовольны, им будут созданы неудобства, нарушены планы. Но вспомните тогда, что были задействованы еще и ваши инкассаторы и другие сотрудники которые обрабатывали мою заявку, готовили деньги где-то в центральном отделении, заявку надо повторять, опять будут работать инкассаторы и т.д. и все из-за плоой организации работы в отдельном отделении (надеюсь, в других ситуация получше).

Также жду ответа на свой вопрос. Когда обед в кассе отделения?
Исходя из моего опыта, заказанные деньги появляются в отделении только после 2х дня. Касса закрывается в 17, на след. день заявка не переносится. Реально, есть достаточно небольшой интервал, когда можно их получить.


Sime, все понимаю, разбираюсь, нужно еще немного времени.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 09:13

Re: Альфа-Банк

  clientage написав:А справка по выплатам из ФГВФЛ уже не годится? И каков срок годности справок по наследству и выплатам от страховых и ФГВФЛ?
кто-то получал такую справку? какая процедура...
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 09:25

Flamingo, добрый день. Как и обещала, уточняю сроки зачисления платежа при пополнении кредитной карты со своей дебетовой карты через кнопки "Пополнить"-"со своего счета" и "Погасить кредитную карту"-"с карты Альфа-Банка" через Мобайл: сумма на балансе появляется он-лайн, распределение по счету - на следующий рабочий день.
Alfa_Bank
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