candidat написав:

Сформировалась n-ная сумма денег, чтоб открыть депозит. Полистал предложения, хороший вариант получался Глобус (по акции) + Минфин - 18,7%. Поздно заметил, до конца акции оставался один день. Деньги лежали на карте этого одно название банка, в ветке которого пишу. Да еще и не на моей карте, а другого члена семьи. Стали в интернет-банкинге переводить на мою (т.к. только я могу прийти в кассу до 16:30 - нового времени, которое установил этот одно название банк в ближайших нескольких отделениях, видимо очень заботясь о клиентах, чтоб те меньше работали, а больше в банк ходили), так этот, прости господи, банк заблокировал карту, с которой отправляли. И, как всегда, по идиотской причине, мол, они позаботились о безопасности, т.к. операция показалась им рисковой. И это операция под логином и паролем, подтвержденная кодом из смс на финансовый номер телефона. Какая ж тогда не рисковая? Они нормальные вообще?! Мало того, какой-то дурак сделал так, что разблокировать карту можно или походом в банк с паспортом, что для владельца карты в тот день было невозможным, либо обращением на горячую линию, но через 24 часа, когда акция в Глобусе уже закончится. Нет слов, одни выражения. Матерные. И это не в первый раз. Эта служба безопасности уже достала. Хотя это мягко сказано. Больше подходит один грубый глагол на букву "з".Итого депозит под 18,7% не был открыт, а на разнице между 18,7 и доступными теперь ставками потеряли минимум 1000 грн. А при некоторых раскладах до 1500 грн.Но пишу это не для того, чтобы просто поплакаться (хотя, возможно, эта информация станет полезной другим людям, чтоб не связываться с этим неадекватным банком). Хочу поинтересоваться, что вы делаете в таких случаях, если у вас бывали подобные потери из-за действий банка? Просто мирились с этим или пытались выбить компенсацию? Получалось ли выбить?В беседе с консультантом была затронута эта тема. Прочитав о недополученных 1000-1500 грн, предложили компенсацию в виде 50 бонусов Кеш'Ю или чашку или визитницу. Даже по этой компенсации, которая в 20-30 раз меньше, видно, что это за банк. Реально ли выбить что-то большее? Или при всем желании выбор только из двух пунктов: либо взять хотя бы эти 50 бонусов/чашку/визитницу, либо просто послать их с их подачкой, называемой компенсацией?