Alfa_Bank написав:Flamingo, добрый день. Как и обещала, уточняю сроки зачисления платежа при пополнении кредитной карты со своей дебетовой карты через кнопки "Пополнить"-"со своего счета" и "Погасить кредитную карту"-"с карты Альфа-Банка" через Мобайл: сумма на балансе появляется он-лайн, распределение по счету - на следующий рабочий день.
Спасибо за ваши усилия и хлопоты. Моё мнение инструмент ваши специалисты сделали, но не продумали его эффективность. Потому как форум читают не все ваши клиенты, и велика вероятность, что кто-то воспользовавшись данным функционалом попадет на РКО, и, как следствие будут в интернете очередные потоки слез и недовольства. А подобные ситуации в моем банке называли не иначе как "имиджевые потери". Взгляните на коллег. К примеру у Таскомбанка аналогичный функционал Проводится по счету день в день (вчера лично тестировал). Это я называю клиентоориентированностью и то к чему неплохо было бы стремится Альфа банку. Вам, Юлия, ещё раз спасибо
Flamingo, скажу по секрету, мы тоже планируем проводить платежи между своими счетами он-лайн, но пока сроки не точны.
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candidat написав:Сформировалась n-ная сумма денег, чтоб открыть депозит. Полистал предложения, хороший вариант получался Глобус (по акции) + Минфин - 18,7%. Поздно заметил, до конца акции оставался один день. Деньги лежали на карте этого одно название банка, в ветке которого пишу. Да еще и не на моей карте, а другого члена семьи. Стали в интернет-банкинге переводить на мою (т.к. только я могу прийти в кассу до 16:30 - нового времени, которое установил этот одно название банк в ближайших нескольких отделениях, видимо очень заботясь о клиентах, чтоб те меньше работали, а больше в банк ходили), так этот, прости господи, банк заблокировал карту, с которой отправляли. И, как всегда, по идиотской причине, мол, они позаботились о безопасности, т.к. операция показалась им рисковой. И это операция под логином и паролем, подтвержденная кодом из смс на финансовый номер телефона. Какая ж тогда не рисковая? Они нормальные вообще?! Мало того, какой-то дурак сделал так, что разблокировать карту можно или походом в банк с паспортом, что для владельца карты в тот день было невозможным, либо обращением на горячую линию, но через 24 часа, когда акция в Глобусе уже закончится. Нет слов, одни выражения. Матерные. И это не в первый раз. Эта служба безопасности уже достала. Хотя это мягко сказано. Больше подходит один грубый глагол на букву "з". Итого депозит под 18,7% не был открыт, а на разнице между 18,7 и доступными теперь ставками потеряли минимум 1000 грн. А при некоторых раскладах до 1500 грн. Но пишу это не для того, чтобы просто поплакаться (хотя, возможно, эта информация станет полезной другим людям, чтоб не связываться с этим неадекватным банком). Хочу поинтересоваться, что вы делаете в таких случаях, если у вас бывали подобные потери из-за действий банка? Просто мирились с этим или пытались выбить компенсацию? Получалось ли выбить? В беседе с консультантом была затронута эта тема. Прочитав о недополученных 1000-1500 грн, предложили компенсацию в виде 50 бонусов Кеш'Ю или чашку или визитницу. Даже по этой компенсации, которая в 20-30 раз меньше, видно, что это за банк. Реально ли выбить что-то большее? Или при всем желании выбор только из двух пунктов: либо взять хотя бы эти 50 бонусов/чашку/визитницу, либо просто послать их с их подачкой, называемой компенсацией?
candidat, добрый день. Сожалею о сложившейся ситуации. Однако, банк блокирует операции с признаком повышенного риска с целью сохранения денег клиента, т.к. уровень мошенничества растет с каждым днем. Разблокировка карты через КЦ возможна при условии успешной идентификации клиента (необходимо ответить на ряд вопросов, что согласованы СБ и ключевыми подразделениями банка). В случае неверных ответов, необходимо обратиться в отделении с документами или через 24 часа в КЦ. Повторюсь, это для безопасности средств клиента. Есть вариант письменного отказа от фрод-мониторинга через отделение, чтоб карта не блокировалась безопасностью (в таком случае, все риски клиент принимает на себя).
Скажите, а fastcard - именная или нет? Если нет, то почему её аж 8 рабочих дней "готовят" (в пластике)? И ещё - я её в приложении "создал", но она получилась заблокированная и не активированная, судя по статусам в alfa-mobile. Кнопку "разблокировать" я нажал, и оно даже заявку приняло, но ничего не меняется - кнопка "разблокировать" всё на том же месте. А вот "активировать" вообще не даёт, пишет "заявка отклонена". Какой порядок её приведения в чувство, подскажите кто-нибудь.
Создал я её путём начала операции покупки евро (карты у меня такой не было), оно предложило выпустить эту карту, я всё выбрал и всё указал, но саму покупку валюты делать пока не стал, да оно и не предлагало закончить операцию.
M-Audio написав:Скажите, а fastcard - именная или нет? Если нет, то почему её аж 8 рабочих дней "готовят" (в пластике)? И ещё - я её в приложении "создал", но она получилась заблокированная и не активированная, судя по статусам в alfa-mobile. Кнопку "разблокировать" я нажал, и оно даже заявку приняло, но ничего не меняется - кнопка "разблокировать" всё на том же месте. А вот "активировать" вообще не даёт, пишет "заявка отклонена". Какой порядок её приведения в чувство, подскажите кто-нибудь.
Создал я её путём начала операции покупки евро (карты у меня такой не было), оно предложило выпустить эту карту, я всё выбрал и всё указал, но саму покупку валюты делать пока не стал, да оно и не предлагало закончить операцию.
M-Audio, добрый день. Fast Card - именная. В Альфа-Мобайле/МАВ карта будет отображаться как неактивная, но счет будет активен. Планировали, что до получения карты ее можно активировать в МАВ/Мобайле (по карте будут доступны операции в МАВ/Мобайле как для валютной карты). Напишите ваш ИНН в ЛС, проверю, почему не удается активировать.