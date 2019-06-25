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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 26 чер, 2019 10:24
M-Audio написав: Олег1964 написав:
А какой смысл остался от карты Максимум вообще, и от возможности расчета этой картой за границей в частности при таких курсах?
Итоговый профит свелся к нулю.
Хотите переплачивать на курсах? Тогда в перёд!
Нет, но по евро ведь хорошие курсы. Кому надо, то пожалуйста.
Как дополнительный сценарий - переплатить на курсе, но компенсировать орехами (пусть даже в среднем). Но тут дело такое, что курс - это расплатился, и уже потерял, постоянно и неотвратимо. А орехи - это надо собирать, подгонять суммы, выводить...
По евро на сегодня моно 29.75 грн., альфа курс по картам 29.9 грн.
Где тут хорошие курсы?
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Олег1964
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