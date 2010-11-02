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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 26 чер, 2019 10:24
M-Audio написав: Олег1964 написав:
А какой смысл остался от карты Максимум вообще, и от возможности расчета этой картой за границей в частности при таких курсах?
Итоговый профит свелся к нулю.
Хотите переплачивать на курсах? Тогда в перёд!
Нет, но по евро ведь хорошие курсы. Кому надо, то пожалуйста.
Как дополнительный сценарий - переплатить на курсе, но компенсировать орехами (пусть даже в среднем). Но тут дело такое, что курс - это расплатился, и уже потерял, постоянно и неотвратимо. А орехи - это надо собирать, подгонять суммы, выводить...
По евро на сегодня моно 29.75 грн., альфа курс по картам 29.9 грн.
Где тут хорошие курсы?
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Олег1964
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Додано: Сер 26 чер, 2019 10:52
Alfa_Bank написав:
Flamingo, скажу по секрету, мы тоже планируем проводить платежи между своими счетами он-лайн, но пока сроки не точны.
Я вам по секрету скажу
, что Алексей (он же Лёша, он же Лёха) планировал это, когда только пришел в Альфа диджитал пару лет назад.
Как видите - воз и ныне там (и думаю будет там еще долго, просто потому что пока это дает банку заработать на незнании клиентов)
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curiousobro
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Додано: Сер 26 чер, 2019 11:01
Flamingo написав: Alfa_Bank написав:Flamingo
, добрый день. Как и обещала, уточняю сроки зачисления платежа при пополнении кредитной карты со своей дебетовой карты через кнопки "Пополнить"-"со своего счета" и "Погасить кредитную карту"-"с карты Альфа-Банка" через Мобайл: сумма на балансе появляется он-лайн, распределение по счету - на следующий рабочий день.
Спасибо за ваши усилия и хлопоты. Моё мнение инструмент ваши специалисты сделали, но не продумали его эффективность. Потому как форум читают не все ваши клиенты, и велика вероятность, что кто-то воспользовавшись данным функционалом попадет на РКО, и, как следствие будут в интернете очередные потоки слез и недовольства. А подобные ситуации в моем банке называли не иначе как "имиджевые потери". Взгляните на коллег. К примеру у Таскомбанка аналогичный функционал Проводится по счету день в день (вчера лично тестировал). Это я называю клиентоориентированностью и то к чему неплохо было бы стремится Альфа банку. Вам, Юлия, ещё раз спасибо
лично я вообще не понимаю почему если написано пополнить со счета то распределение только на следующий день. ведь крутится внутри банка!!!
тот же отправитель и тот же получатель но если отправить руками по СЕПу то день в день.
я тихо в шоке. кому то влом было сделать это через счета и просто прикрутили готовый модуль пашущий через п2п? так может кому то подзатыльников надавать?
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mephala
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Додано: Сер 26 чер, 2019 11:06
mephala написав:
кому то влом было сделать это через счета и просто прикрутили готовый модуль пашущий через п2п
Сейчас банковское ойти других способов не знает
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: Сер 26 чер, 2019 11:15
mephala написав: Flamingo написав: Alfa_Bank написав:Flamingo
, добрый день. Как и обещала, уточняю сроки зачисления платежа при пополнении кредитной карты со своей дебетовой карты через кнопки "Пополнить"-"со своего счета" и "Погасить кредитную карту"-"с карты Альфа-Банка" через Мобайл: сумма на балансе появляется он-лайн, распределение по счету - на следующий рабочий день.
Спасибо за ваши усилия и хлопоты. Моё мнение инструмент ваши специалисты сделали, но не продумали его эффективность. Потому как форум читают не все ваши клиенты, и велика вероятность, что кто-то воспользовавшись данным функционалом попадет на РКО, и, как следствие будут в интернете очередные потоки слез и недовольства. А подобные ситуации в моем банке называли не иначе как "имиджевые потери". Взгляните на коллег. К примеру у Таскомбанка аналогичный функционал Проводится по счету день в день (вчера лично тестировал). Это я называю клиентоориентированностью и то к чему неплохо было бы стремится Альфа банку. Вам, Юлия, ещё раз спасибо
лично я вообще не понимаю почему если написано пополнить со счета то распределение только на следующий день. ведь крутится внутри банка!!!
тот же отправитель и тот же получатель но если отправить руками по СЕПу то день в день.
я тихо в шоке. кому то влом было сделать это через счета и просто прикрутили готовый модуль пашущий через п2п? так может кому то подзатыльников надавать?
Панове, ну це ж прозорий натяк на те, що політикою банку визначені інші пріоритети, більш ефективні з його точки зору. І ефективність Альфа очевидно вимірює інакше, ніж банк Фламінго, наприклад оцінюючи комісійні винагороди.
Це доречі демонструє, що Юля більше переймається клієнтами, ніж банк вцілому, реалізуючи свою тарифну та комісійну політику.
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kreuz
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Додано: Сер 26 чер, 2019 11:20
Добрий день, шановний представнику банку.
маю пакет Платинум Блек, який був відкритий у 2016 р. ще до встановлення плати 200 грн. за нього.
Поточного місяця закінчується термін дії карток, отриманих у 2016 р.
Прошу уточнити питання, чи при перевипусці карток за терміном дії змінюються умови обслуговування пакету Платинум Блек, зокрема, чи стане пакет для мене платним - 200 грн. рік.
Дякую
Финансовая отчетность как женская одежда - чем прозрачнее, тем лучше
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begemoto
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Додано: Сер 26 чер, 2019 11:23
curiousobro написав: Alfa_Bank написав:
Flamingo, скажу по секрету, мы тоже планируем проводить платежи между своими счетами он-лайн, но пока сроки не точны.
Я вам по секрету скажу
, что Алексей (он же Лёша, он же Лёха) планировал это, когда только пришел в Альфа диджитал пару лет назад.
Как видите - воз и ныне там (и думаю будет там еще долго, просто потому что пока это дает банку заработать на незнании клиентов)
curiousobro, добрый день. Спасибо, что поделились. Надеюсь, все-таки воз сдвинется)
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Alfa_Bank
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Додано: Сер 26 чер, 2019 11:24
Странная у Альфы реклама.
Звонит робот на телефон, с предложением оформить кредитку с лимитом до 100000 грн, не называя финансового учреждения. Потом ля-ля, у нас удобное банковское приложение для смартфона, если хотите получить ссылку для скачивания - нажмите 1.
Стало интересно что за банк - по ссылке увидела, что Альфа.
Рынок достиг дна и начал копать вглубь... и так с 2008 года.
- Отношения с Приват-банком строятся по принципу семейной жизни: сначала опасаешься и осторожничаешь, потом притираешься, ну и в итоге либо жить без него не можешь, либо на дух не переносишь.
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Илата Наволач
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Додано: Сер 26 чер, 2019 11:27
begemoto написав:
Добрий день, шановний представнику банку.
маю пакет Платинум Блек, який був відкритий у 2016 р. ще до встановлення плати 200 грн. за нього.
Поточного місяця закінчується термін дії карток, отриманих у 2016 р.
Прошу уточнити питання, чи при перевипусці карток за терміном дії змінюються умови обслуговування пакету Платинум Блек, зокрема, чи стане пакет для мене платним - 200 грн. рік.
Дякую
begemoto, доброго дня. Річна плата за РКО введена лише для нових клієнтів, що оформили пакет послуг з 12.11.2018, або перевипустили картку зі зміною тарифу після цієї дати. Якщо ваша картка оформлена в 2016 році, то по ній після перевипуску не буде річного РКО.
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Додано: Сер 26 чер, 2019 11:29
Илата Наволач написав:
Странная у Альфы реклама.
Звонит робот на телефон, с предложением оформить кредитку с лимитом до 100000 грн, не называя финансового учреждения. Потом ля-ля, у нас удобное банковское приложение для смартфона, если хотите получить ссылку для скачивания - нажмите 1.
Стало интересно что за банк - по ссылке увидела, что Альфа.
так это 100% не алла звонила.
сейчас же алла дает 200 грн за приглашенного чела. ссылка то реферальная небось)
люди просто зарабатывают.
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mephala
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