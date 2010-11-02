Додано: Сер 26 чер, 2019 11:20

Добрий день, шановний представнику банку.

маю пакет Платинум Блек, який був відкритий у 2016 р. ще до встановлення плати 200 грн. за нього.

Поточного місяця закінчується термін дії карток, отриманих у 2016 р.

Прошу уточнити питання, чи при перевипусці карток за терміном дії змінюються умови обслуговування пакету Платинум Блек, зокрема, чи стане пакет для мене платним - 200 грн. рік.

Дякую

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