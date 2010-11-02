Илата Наволач написав:Странная у Альфы реклама. Звонит робот на телефон, с предложением оформить кредитку с лимитом до 100000 грн, не называя финансового учреждения. Потом ля-ля, у нас удобное банковское приложение для смартфона, если хотите получить ссылку для скачивания - нажмите 1. Стало интересно что за банк - по ссылке увидела, что Альфа.
так это 100% не алла звонила. сейчас же алла дает 200 грн за приглашенного чела. ссылка то реферальная небось) люди просто зарабатывают.
А, я не в курсе была... Наверное. Но реклама такого рода не вызывает доверия.
Рынок достиг дна и начал копать вглубь... и так с 2008 года. - Отношения с Приват-банком строятся по принципу семейной жизни: сначала опасаешься и осторожничаешь, потом притираешься, ну и в итоге либо жить без него не можешь, либо на дух не переносишь.
Вы либо пытаетесь сами себя убедить, либо с процентами не дружите. Надеюсь остальные сперва посчитают конечный профит использования карт альфы за границей. Лично я в еврозоне пока по прежнему с альфой.
Олег1964 написав:
M-Audio написав:
Олег1964 написав:А какой смысл остался от карты Максимум вообще, и от возможности расчета этой картой за границей в частности при таких курсах? Итоговый профит свелся к нулю. Хотите переплачивать на курсах? Тогда в перёд!
Нет, но по евро ведь хорошие курсы. Кому надо, то пожалуйста.
Как дополнительный сценарий - переплатить на курсе, но компенсировать орехами (пусть даже в среднем). Но тут дело такое, что курс - это расплатился, и уже потерял, постоянно и неотвратимо. А орехи - это надо собирать, подгонять суммы, выводить...
По евро на сегодня моно 29.75 грн., альфа курс по картам 29.9 грн. Где тут хорошие курсы?
Alfa_Bank написав:Fast Card - именная. В Альфа-Мобайле/МАВ карта будет отображаться как неактивная, но счет будет активен. Планировали, что до получения карты ее можно активировать в МАВ/Мобайле (по карте будут доступны операции в МАВ/Мобайле как для валютной карты).
Ой. Так что, ею, до получения пластика, нельзя будет в интернете расплатиться?
Alfa_Bank написав:Fast Card - именная. В Альфа-Мобайле/МАВ карта будет отображаться как неактивная, но счет будет активен. Планировали, что до получения карты ее можно активировать в МАВ/Мобайле (по карте будут доступны операции в МАВ/Мобайле как для валютной карты).
Ой. Так что, ею, до получения пластика, нельзя будет в интернете расплатиться?
Для расчета в интернете вам нужно знать данные карты (номер, свв, срок действия), а этого до получения вы не сможете нигде просмотреть.
Alfa_Bank написав:Fast Card - именная. В Альфа-Мобайле/МАВ карта будет отображаться как неактивная, но счет будет активен. Планировали, что до получения карты ее можно активировать в МАВ/Мобайле (по карте будут доступны операции в МАВ/Мобайле как для валютной карты).
Ой. Так что, ею, до получения пластика, нельзя будет в интернете расплатиться?
Для расчета в интернете вам нужно знать данные карты (номер, свв, срок действия), а этого до получения вы не сможете нигде просмотреть.
Понятно, спасибо большое за консультацию. Я думал, в приложении будет видно. Значит, буду ждать. Или гладить эту кошку в другую сторону, по обстоятельствам.