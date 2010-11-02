Menwyy написав:Вы либо пытаетесь сами себя убедить, либо с процентами не дружите. Надеюсь остальные сперва посчитают конечный профит использования карт альфы за границей. Лично я в еврозоне пока по прежнему с альфой.
По евро на сегодня моно 29.75 грн., альфа курс по картам 29.9 грн. Где тут хорошие курсы?[/quote]
И в чем профит от пользования гривневой Максимум за границей?[/quote] Если у вас орехи по нужным категориям, то, в целом ответ будет коррелировать с моим ответом об эко и тревел картах. Но в случае сравнения максимкм/моно нужно считать по конкретному месяцу и конкретные категории так как и та и та карта не являются комплексными с т.з. кешбека.
Олег1964 написав:А какой смысл остался от карты Максимум вообще, и от возможности расчета этой картой за границей в частности при таких курсах? Итоговый профит свелся к нулю. Хотите переплачивать на курсах? Тогда в перёд!
Нет, но по евро ведь хорошие курсы. Кому надо, то пожалуйста.
Как дополнительный сценарий - переплатить на курсе, но компенсировать орехами (пусть даже в среднем). Но тут дело такое, что курс - это расплатился, и уже потерял, постоянно и неотвратимо. А орехи - это надо собирать, подгонять суммы, выводить...
По евро на сегодня моно 29.75 грн., альфа курс по картам 29.9 грн. Где тут хорошие курсы?
Когда я это писал, они были, кажется, одинаковые, или даже в другом соотношении, не помню точно. Возможно, это была чья-то недоработка
Menwyy написав:Вы либо пытаетесь сами себя убедить, либо с процентами не дружите.
Так сами посчитайте, ту же Моню с кэшбеком на еду и такси, или Приват с ревардсом. При куда лучшем и заранее! известном курсе.
Итого, моно, евро на сейчас 29,75 Альфа на сейчас: 29,90
Я использую эко и тревел.
По эко:
КБ чистыми 2%, итоговый курс: 29,30.
По тревел:
КБ 3% грязными, итоговый курс: 29,18.
По моно за кредитные КБ = 1%, итого получаем курс за вычетом к/б 29,51.
Добавлю, что эко и тревел покрывают почти все нужные мсс при поездке за рубеж, а моно - только выбранные категории. Не спорю, что иногда и моно окажется выгоднее (категория нужная с повышенным КБ или курс раньше поменяли и т.п.), но "в лоб" альфа за счет КБ перекрывает разницу в 15 коп на курсе.
На счет заранее известного курса...все относительно и может работать в обе стороны. Мне в предыдущем отпуске с эти как раз неплохо повезло.
Может я не так считаю?
Я говорил про карту Максимум и больше ни о какой карте. Так в чем профит от использования Максимум? Кешбэк я рассматриваю как возможность заработать на банке, а не для выравнивания курса.
Олег1964 написав:Я говорил про карту Максимум и больше ни о какой карте. Так в чем профит от использования Максимум. Кешбэк я рассматриваю как возможность заработать на банке, а не для выравнивания курса.
А вас конечная стоимость не волнует? Кешбек и играет на ваш заработок (снижение затрат такой же заработок).
Начните сравнивать сравнимое. Предположим, что звезды так сошлись, что у вас по моно и максимке выпали одинаковые категории, то у моно получится 1% к/б грязными, у альфы от 2%. Да, моно может выигрывать за счет 60 дней грейса, но у Альфы РД может быть удачна в конкретном случае + рассрочка. В итоге они будут +- равны и каждая со своими + и -, но кардинального выигрыша нет ни у одной из них.