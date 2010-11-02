Додано: Сер 26 чер, 2019 13:15

Олег1964 написав: Я говорил про карту Максимум и больше ни о какой карте.

Так в чем профит от использования Максимум.

Кешбэк я рассматриваю как возможность заработать на банке, а не для выравнивания курса. Я говорил про карту Максимум и больше ни о какой карте.Так в чем профит от использования Максимум.Кешбэк я рассматриваю как возможность заработать на банке, а не для выравнивания курса.

А вас конечная стоимость не волнует? Кешбек и играет на ваш заработок (снижение затрат такой же заработок).Начните сравнивать сравнимое. Предположим, что звезды так сошлись, что у вас по моно и максимке выпали одинаковые категории, то у моно получится 1% к/б грязными, у альфы от 2%. Да, моно может выигрывать за счет 60 дней грейса, но у Альфы РД может быть удачна в конкретном случае + рассрочка. В итоге они будут +- равны и каждая со своими + и -, но кардинального выигрыша нет ни у одной из них.