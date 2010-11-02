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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7261726272637264>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 982
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
203
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
164
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
157
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
269
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
189
Всього голосів : 982
Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 12:44

  Олег1964 написав:
  Menwyy написав:Вы либо пытаетесь сами себя убедить, либо с процентами не дружите. Надеюсь остальные сперва посчитают конечный профит использования карт альфы за границей. Лично я в еврозоне пока по прежнему с альфой.

По евро на сегодня моно 29.75 грн., альфа курс по картам 29.9 грн.
Где тут хорошие курсы?[/quote]

И в чем профит от пользования гривневой Максимум за границей?[/quote]
Если у вас орехи по нужным категориям, то, в целом ответ будет коррелировать с моим ответом об эко и тревел картах. Но в случае сравнения максимкм/моно нужно считать по конкретному месяцу и конкретные категории так как и та и та карта не являются комплексными с т.з. кешбека.
Menwyy
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 12:50

Menwyy
ну изначально речь шла про карту максимум.
просто автор иногда пишет про нее а иногда в общем про банк.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 12:52

mephala мой ответ касался банка в целом и непосредственно его конкретных продуктов. Сравнивать нужно сравнимое.
Menwyy
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 13:05

  Олег1964 написав:
  M-Audio написав:
  Олег1964 написав:А какой смысл остался от карты Максимум вообще, и от возможности расчета этой картой за границей в частности при таких курсах?
Итоговый профит свелся к нулю.
Хотите переплачивать на курсах? Тогда в перёд! :D

Нет, но по евро ведь хорошие курсы. Кому надо, то пожалуйста.

Как дополнительный сценарий - переплатить на курсе, но компенсировать орехами (пусть даже в среднем). Но тут дело такое, что курс - это расплатился, и уже потерял, постоянно и неотвратимо. А орехи - это надо собирать, подгонять суммы, выводить...

По евро на сегодня моно 29.75 грн., альфа курс по картам 29.9 грн.
Где тут хорошие курсы?

Когда я это писал, они были, кажется, одинаковые, или даже в другом соотношении, не помню точно. Возможно, это была чья-то недоработка :-)
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 13:10

  Menwyy написав:
  wig написав:
  Menwyy написав:Вы либо пытаетесь сами себя убедить, либо с процентами не дружите.

Так сами посчитайте, ту же Моню с кэшбеком на еду и такси, или Приват с ревардсом.
При куда лучшем и заранее! известном курсе.


Итого, моно, евро на сейчас 29,75
Альфа на сейчас: 29,90

Я использую эко и тревел.

По эко:

КБ чистыми 2%, итоговый курс: 29,30.

По тревел:

КБ 3% грязными, итоговый курс: 29,18.

По моно за кредитные КБ = 1%, итого получаем курс за вычетом к/б 29,51.

Добавлю, что эко и тревел покрывают почти все нужные мсс при поездке за рубеж, а моно - только выбранные категории. Не спорю, что иногда и моно окажется выгоднее (категория нужная с повышенным КБ или курс раньше поменяли и т.п.), но "в лоб" альфа за счет КБ перекрывает разницу в 15 коп на курсе.

На счет заранее известного курса...все относительно и может работать в обе стороны. Мне в предыдущем отпуске с эти как раз неплохо повезло.

Может я не так считаю?


Я говорил про карту Максимум и больше ни о какой карте.
Так в чем профит от использования Максимум?
Кешбэк я рассматриваю как возможность заработать на банке, а не для выравнивания курса.
Олег1964
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 13:11

  mephala написав:у максимки в этот месяц был очень не плохой список категорий.

Сам пользовался! Только, это не на максимку, а и в том числе на комфорт. Так зачем мне терять на курсе гривны, когда ровно те же 3% грязными за рестораны наливают и на валютную карту.
wig
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 13:15

  Олег1964 написав:Я говорил про карту Максимум и больше ни о какой карте.
Так в чем профит от использования Максимум.
Кешбэк я рассматриваю как возможность заработать на банке, а не для выравнивания курса.


А вас конечная стоимость не волнует? Кешбек и играет на ваш заработок (снижение затрат такой же заработок).

Начните сравнивать сравнимое. Предположим, что звезды так сошлись, что у вас по моно и максимке выпали одинаковые категории, то у моно получится 1% к/б грязными, у альфы от 2%. Да, моно может выигрывать за счет 60 дней грейса, но у Альфы РД может быть удачна в конкретном случае + рассрочка. В итоге они будут +- равны и каждая со своими + и -, но кардинального выигрыша нет ни у одной из них.
Menwyy
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 13:21

Re: Альфа-Банк

Ув.представитель Альфа банк сейчас был звонок с целью оценки качества и функционала приложения Альфамобайл. Вы действительно проводите подобные обзвоны?
VanKiss
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 13:21

Menwyy На Моно можно и свои загнать. 10% грязными за такси, не перебьет никакой грейс.
wig
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 13:25

  wig написав:
  mephala написав:у максимки в этот месяц был очень не плохой список категорий.

Сам пользовался! Только, это не на максимку, а и в том числе на комфорт. Так зачем мне терять на курсе гривны, когда ровно те же 3% грязными за рестораны наливают и на валютную карту.

стартер этого холивара про максимку вещал. правда иногда забывал приписывать что про нее идет речь перенося свое недовольство в целом на банк.
Востаннє редагувалось mephala в Сер 26 чер, 2019 13:25, всього редагувалось 1 раз.
mephala
 
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